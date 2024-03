Galaxy A25, Meta Quest 2 e Fitbit Charge 6 nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 26 marzo

Oggi 26 marzo tra le migliori offerte del giorno troverete in cima alla lista i tre nuovi Samsung Galaxy A35, A15 e A25 in sconto. Per la vostra casa non mancano due robot pulizia Electrolux Clean 600 e iRobot Roomba Combo i5+. Per quanto riguarda l'area gaming, abbiamo il volante PC Logitech G PRO Racing Wheel e il visore Meta Quest 2 venduti entrambi ad un prezzo conveniente. Per il vostro tempo libero, DJI Mini 3 (con DJI RC) in offerta. Ultimo, ma non per importanza, lo smartwatch Fitbit Charge 6 in sconto.