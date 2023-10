Galaxy Tab A8, iPhone 14 e ottimi power bank nelle migliori offerte del giorno

Nuove Offerte - 26 ottobre

Anche oggi 26 ottobre 2023 i dispositivi tech in offerta non mancano. Tra le migliori offerte vi segnaliamo iPhone 14, iPhone 14 Plus, Google Pixel 7a e Samsung Galaxy Tab A8. Prezzi interessanti anche per gli accessori tra cui power bank, auricolari e cuffie. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Offerte ancora attive

Per quanto riguarda le offerte ancora attive, si difendono ancora piuttosto bene gli smartphone TCL e i monitor Philips. Prezzi ancora convenienti per i giochi da tavolo Azul e Cluedo, per le tastiere gaming e per i robot aspirapolvere Lefant e iRobot Roomba i7. Anche per gli accessori persistono gli sconti: router, extender, Chromecast e una piccola etichettatrice.

Offerte monitor e portatili

Tra le migliori offerte del giorno vi segnaliamo anche una serie di monitor e portatili MSI, Samsung e Asus. Tra i prodotti presenti nell'elenco spiccano i due monitor (economici) MSI Pro e Modern, seguiti dai due portatili Asus Vivobook. Soluzioni fisse e portatili dal prezzo conveniente per la vostra postazione di gioco o lavoro.

Offerte LEGO con coupon

Sconto extra del 15% su tantissimi prodotti LEGO disponibili su Amazon Italia. Per ottenere lo sconto basta andare sulla pagina Amazon di ciascun set e attivare la relativa casella "Coupon". C'è veramente di tutto a prezzi ottimi, fatevi tentare dal nostro elenco a seguire.