Galaxy S24 Ultra, Google Pixel Watch 2 e portatili Lenovo nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 27 febbraio

Offerte portatili

Tra le migliori offerte di oggi 27 febbraio 2024 abbiamo anche alcuni portatili dal prezzo interessante. In cima alla lista due modelli Huawei , seguiti da Lenovo IdeaPad Slim 3 e Lenovo Legion 5 Pro . È un buon momento per cambiare portatile!

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive troverete Moto G84 e Galaxy Tab A9+. Sconti interessanti per i due TV 4K di Samsung. Per la pulizia della vostra casa non mancano scope elettriche e robot pulizia dal prezzo conveniente. Amanti delle passeggiate in bicicletta per voi c'è Nilox J3. In offerta anche microfoni PC, mouse gaming e schede video.

Super sconto anche per il divertentissimo gioco da tavolo Taboo. Non mancano gli accessori e un mini (performante) proiettore XGIMI.