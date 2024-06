iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 e Nintendo Switch OLED nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 28 giugno

Le offerte di oggi 28 giugno 2024 abbracciano diversi prodotti di alta qualità. Si parte alla grande con iPhone 15 Pro Max da 256 GB scontato a 1199€, il miglior prezzo di sempre, mai visto prima. Se preferite l'esperienza Android, c'è il Galaxy S24 in forte sconto a 621,89€, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per gli amanti della musica in movimento, lo speaker portatile JBL GO 4 torna ancora una volta in sconto a 33€ nella colorazione verde militare. Chiudono il cerchio iPad Pro 11'' (M4) da 512 GB, il robot aspirapolvere roborock Qrevo, il mini drone DJI Mini 3 e la console Nintendo Switch OLED, che finalmente cala di prezzo su Amazon Italia.

Offerte ancora attive

In questo paragrafo troverete tutte le migliori offerte ancora attive degli scorsi giorni. Tra le più golose troviamo le cuffie wireless Sennheiser Accentum, ottime da portare ovunque voi vogliate, anche in vacanza. Ovviamente c'è molto di più tra prodotti per la vostra casa come la friggitrice ad aria Philips Airfryer ad un prezzo molto conveniente. Occhio anche al TV TCL e Samsung in offerta, visto che è possibile risparmiare cifre considerevoli. Altri affari includono le cuffiette Samsung Galaxy Buds FE, la Polaroid Go Generation 2 in versione nera scende a 69€ e il robot aspirapolvere Dreame L10 Prime, che a 399€ rappresenta un buon affare!

Offerte Realme GT 6

La nuova serie Realme GT 6 sbarca su Amazon con un'offerta lampo imperdibile. Non solo ci sono tutte le versioni di GT 6 e GT 6T a prezzo scontato, ma nelle confezioni di vendita sono inclusi anche gli auricolari true wireless e il caricabatteria per la ricarica rapida. Scegliete il vostro preferito e ottenete subito lo sconto.

Offerte OPPO Reno 12

I nuovi medio gamma di OPPO arrivano su Amazon! Parliamo della serie Reno 12, con due modelli diversi che offrono un'ottima esperienza utente e costano il giusto. La promo lancio è davvero appetitosa: acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 giugno al 15 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio (50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12) da spendere su acquisti futuri.

Offerte Tineco

In occasione dell'apertura del primo pop-up store di Milano, Tineco regala un 5% di sconto extra su Amazon, valido fino al 30 giugno, per chi desidera comprare un nuovo aspirapolvere. Ecco il "COUPON" da utilizzare: RY663KIF L'iniziativa è valida per le scope elettriche della serie Tineco FLOOR ONE S6, Tineco FLOOR ONE S7 e Tineco PURE ONE STATION (purple e white). L'offerta è cumulativa con gli altri sconti, quindi si risparmia un bel po'! Potete trovare la pagina dell'iniziativa a questo link, mentre in basso vi proponiamo alcuni modelli con i prezzi finali e sconti già applicati.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.