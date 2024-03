Redmi Note 13 Pro, portatili HP e robot pulizia LEFANT nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 28 marzo

Oggi 28 marzo tra le migliori offerte del giorno troverete come punta di diamante del paragrafo il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro seguito da Realme 11 Pro. All'appello non mancano due portatili dal prezzo interessante, auricolari come Huawei FreeClip, due performanti monitor HP e MSI, giochi PS5, controller e mouse. Tanti altri prodotti in offerta vi aspettano nelle varie categorie dedicate.

Offerte ancora attive

Vediamo cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive! In cima alla lista abbiamo un performante Galaxy Tab S9 FE seguito da Google Pixel 8 Pro e Apple Watch Series 9. Per la vostra cucina non mancano friggitrici ad aria economiche marchiate Ufesa e per la pulizia della vostra casa robot e scope elettriche dal prezzo conveniente. Super offerta per il mouse Logitech M650. Per gli amanti delle riprese abbiamo Insta360 Ace Pro e Insta360 ONE X2 ad un ottimo prezzo.

Offerte robot pulizia LEFANT

Oggi 28 marzo le migliori offerte del giorno pensano anche alla vostra casa! Di seguito tre robot aspirapolvere marchiati LEFANT dal prezzo conveniente. Perfetti per rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi pavimento. Due modelli sono anche lavapavimenti.

Offerte portatili

In questo paragrafo abbiamo raccolto una serie di portatili gaming e non dal prezzo conveniente. Sconti interessanti per i tre modelli ASUS. Occhio al nuovo Galaxy Book4 Ultra. Ottimo rapporto qualità/prezzo per Huawei MateBook D16.

Offerte auricolari

Audiofili questo paragrafo è per voi! Di seguito una varietà di auricolari marchiati Google Pixel, LG e Jabra venduti ad un prezzo super conveniente.

Offerte UGREEN Nexode RG

Il caricatore più carino di sempre è questo UGREEN Nexode RG da 65W, che è possibile acquistare in due colorazioni diverse con uno sconto lancio davvero interessante spuntando la relativa casella "COUPON" sulla pagina del prodotto. Perfetto per un regalo simpatico e, soprattutto, utile!