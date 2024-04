POCO M6 Pro, Galaxy Watch6 e friggitrici ad aria economiche nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 3 aprile

Oggi 3 aprile tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto. Vediamo i primi prodotti in classifica: Galaxy Tab S7 FE, Huawei Watch 3 e Galaxy Watch 6 Classic. Passiamo agli accessori: in sconto cavi e Hub USB marchiati UGREEN. Per la vostra cucina e per la pulizia della vostra casa non mancano un'economica friggitrice ad aria Moulinex e un performante robot aspirapolvere marchiato LEFANT. Per gli amanti della musica, c'è in sconto un giradischi Bluetooth. Ma il meglio delle offerte del giorno lo trovate nel paragrafo dedicato alle offerte smartphone.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive. Insieme a Xiaomi Smart Band 8 e Logitech G502 HERO, i protagonisti assoluti sono gli smartphone economici POCO C65 e TCL 405. Solitario ma venduto ad un prezzo conveniente Lenovo Tab M10 Plus. Per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta non manca una performante bicicletta elettrica Moma Bikes. Passiamo all'area gaming: in sconto ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER e due SSD Crucial. Non mancano tre monitor economici (di cui uno portatile) marchiati MSI. Per la pulizia della vostra casa robot aspirapolvere e scope elettriche Beko e Philips. Attenti agli accessori (gaming e non).

Offerte smartphone

Le migliori offerte di oggi 3 aprile 2024 le trovate in questo paragrafo dedicato alle offerte smartphone. In cima alla lista abbiamo un economico Redmi 12 seguito da due Google Pixel (8 e 8 Pro) di qualità superiore. A seguire ancora smartphone dal prezzo conveniente: Redmi Note 13 e 13 Pro, POCO X6 e M6 Pro, più Realme 11 Pro. Proseguite con la categoria "Offerte portatili".

Offerte portatili

Di seguito svariati modelli perfetti per gaming, studio e lavoro. Sconti interessanti per i modelli HP soprattutto per HP Chromebook, HP ProBook e HP Victus. Piccola offerta per Apple MacBook Air 15" con chip M3. È un buon momento per acquistare un nuovo portatile.