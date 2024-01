OPPO Enco Free2i, LEGO e friggitrici ad aria economiche nelle migliori offerte di oggi

Coupon esclusivo per Honor Magic V2

Eccezionale sconto lancio per il nuovo smartphone pieghevole di Honor, il più leggero e sottile tra quelli in stile "Fold". Ha un hardware di alto livello e tante funzionalità speciali. Grazie al nostro coupon esclusivo che trovate a seguire potete avere uno sconto immediato di 500€ sul prezzo di listino. Non perdete l'attimo, Honor Magic V2 è davvero magico. ASMARTWORLDV2

Nuove offerte - 30 gennaio 2024

Oggi 30 gennaio 2024 troverete tanti monitor e portatili a prezzi convenienti (tra cui ASUS Pro Art in cima alla lista). Ottimi sconti anche per TV Samsung OLED 4K, per i portatili, per ASUS ROG Ally console, per le biciclette elettriche e per i piccoli elettrodomestici. Ma il meglio delle offerte del giorno lo trovate nelle categorie dedicate a seguire.

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive abbiamo in prima linea Motorola edge 30 Neo, seguito da un economico monitor portatile marchiato Lenovo, da cuffie con cancellazione del rumore Beats Studio, friggitrici ad aria Electrolux e COSORI, più scope elettriche e robot pulizia.

Nuovo Reale C67 disponibile su Amazon

Il nuovo smartphone entry-level di Realme arriva su Amazon ed è già in sconto lancio ad ottimo prezzo! Le caratteristiche di questo Realme C67 sono di buon livello e c'è un comparto fotocamera molto curato: ha un sensore principale da 108 MP e un'ottica Zoom 3X. Scegliete la vostra colorazione preferita tra nero e verde!

Offerte Cecotec

Siete in cerca di una friggitrice ad aria economica o di un robot aspirapolvere dal prezzo conveniente? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto friggitrici e robot Cecotec. Spulciate l'elenco in basso e scegliete l'offerta su misura per voi.

Offerte LEGO

In questo paragrafo troverete una serie di LEGO per utenti più piccoli (o per più grandi, chi può dirlo!). LEGO Marvel Astronave e Astronave Interstellare, LEGO Technic Buggy da Corsa, LEGO City Furgone degli Hamburger e LEGO Autocarro con Elicottero tutti ad un prezzo conveniente.

Offerte Apple

Oggi 29 gennaio 2024 abbiamo un intero paragrafo dedicato alle offerte Apple! In cima alla lista iPhone 13 e 14, seguiti da iPad 2022, AirPods Pro (2ª generazione), Apple Watch SE (2ª generazione) e Apple Watch Series 9. Non vi resta che scegliere il vostro nuovo dispositivo Apple.

Offerte portatili

Oggi 29 gennaio 2024 tra le migliori offerte del giorno abbiamo anche una varietà di portatili Lenovo gaming e non. Prezzo interessante anche per ASUS Zenbook Pro. Date un'occhiata all'elenco prodotti qui sotto e scegliete il vostro nuovo portatile.