Xiaomi 13T Pro, Galaxy Tab A9+ e Xiaomi Electric Scooter nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 4 aprile

Oggi 4 aprile 2024 tra le migliori offerte del giorno abbiamo Xiaomi 13T Pro, Galaxy A15 e Galaxy Tab A9+. In sconto anche Asus Vivobook S14 Flip. Per le vostre passeggiate all'aperto, Xiaomi Electric Scooter 4 ad un prezzo conveniente. Tra gli accessori in offerta abbiamo un controller per Android/iOS, un mouse HP, cavo USB UGREEN e degli auricolari JBL. Il meglio delle offerte del giorno lo trovate nelle categorie dedicate (accuratamente aggiornate) alle offerte smartphone e portatili.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive. Ambo secco con Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Watch 6 Classic. In sconto anche cavi e Hub USB marchiati UGREEN. Per la vostra cucina e per la pulizia della vostra casa non mancano un'economica friggitrice ad aria Moulinex e un performante robot aspirapolvere marchiato LEFANT. Per gli amanti della musica, c'è in sconto un giradischi Bluetooth.

Offerte smartphone

Nuovi prodotti per il paragrafo "Offerte smartphone". In cima alla lista abbiamo le novità: POCO F4 GT e POCO F5 Pro. A seguire (ancora in sconto) Redmi 12 seguito da due Google Pixel (8 e 8 Pro) di qualità superiore. Ancora in offerta Redmi Note 13 e 13 Pro, POCO X6 e M6 Pro. Proseguite con la categoria "Offerte portatili" (anche lì tante novità).

Offerte portatili

Partiamo subito con i nuovi prodotti di questa categoria. In cima alla lista una varietà di portatili ASUS (gaming e non) in sconto: ASUS Vivobook, ASUS TUF gaming e ROG Strix SCAR da 16" e 17". Ancora in sconto (perfetti per studio, lavoro e gioco) i modelli HP. È un buon momento per acquistare un nuovo portatile.