Realme 12 Pro+, Lenovo Tab M10 e Dreame L10s Ultra nelle migliori offerte di oggi

Tutti i migliori sconti tech da non perdere oggi

Nuove offerte - 4 giugno

Oggi 4 giugno 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete Realme 12 Pro+, OPPO RENO10 e Lenovo Tab M10. Per la vostra casa piccoli elettrodomestici e TV dal prezzo conveniente: Dreame L10s Ultra Robot Aspirapolvere, Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, Sony BRAVIA XR e Samsung TV QLED 4K. Offerte interessanti anche per monitor e portatili: Samsung Odyssey G5, Samsung Smart Monitor M7, MSI Prestige e Asus Zenbook. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con quello dedicato alle "Offerte Google Pixel 8".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle "Offerte ancora attive": il nuovissimo OPPO A60, più il top di gamma iPhone 15 Pro Max. Non mancano due monitor economici HP e MSI, più due portatili ASUS e HP Chromebook. TV Samsung, Hisense e LG dal prezzo interessante. In sconto Ticwatch Pro 5, OPPO Enco Air3 Pro e OPPO Enco Buds2. In offerta anche GoPro Hero12.

Offerte Google Pixel 8

Super sconti per tutta la gamma Google Pixel 8 disponibili su Amazon fino al 12 giugno 2024. Sfruttate il coupon che trovate in basso e potete ottenere uno sconto extra di 50€ sul prezzo già scontato! Tutti i modelli di Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono al minimo storico assoluto, non fateveli sfuggire. PIXEL50

