PULSE Explore PS5, Galaxy Book3 360 e scope elettriche Cecotec nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 5 aprile

Oggi 5 aprile 2024 a portare alto il nome del paragrafo delle offerte del giorno abbiamo le nuovissime cuffiette PULSE Explore PS5, seguite da Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Book3 360. In sconto anche uno speaker Wi-Fi di JBL, due monitor LG e MSI, due friggitrici ad aria Cecotec e una scopa elettrica della stessa azienda. Per gli amanti delle riprese c'è in offerta Insta360 ONE X2. Per il controllo del peso e delle vostre masse non manca una bilancia smart dal prezzo conveniente.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa bolle in pentola! Tra le offerte ancora attive abbiamo Xiaomi 13T Pro, Galaxy A15 e Galaxy Tab A9+. Ancora in sconto Asus Vivobook S14 Flip. Per le vostre passeggiate all'aperto, Xiaomi Electric Scooter 4 è venduto ancora ad un prezzo conveniente. Occhio agli accessori tech in offerta: controller per Android/iOS, mouse HP e auricolari JBL.

Offerte smartphone

Vediamo subito cosa ci riserva questo paragrafo dedicato alle "Offerte smartphone". In cima alla lista abbiamo POCO F4 GT e POCO F5 Pro. A seguire Redmi 12 seguito da due Google Pixel (8 e 8 Pro) di qualità superiore. In offerta anche Redmi Note 13 e 13 Pro, POCO X6 e M6 Pro.

Offerte portatili

Partiamo subito con i portatili ASUS (gaming e non) in sconto: ASUS Vivobook, ASUS TUF gaming e ROG Strix SCAR da 17". Perfetti per studio, lavoro e gioco i vari modelli HP. È un buon momento per acquistare un nuovo portatile.