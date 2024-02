Galaxy Z Fold5, portatili MSI e fotocamere Sony nelle migliori offerte di oggi

MSI GeForce RTX 4080 SUPER disponibile su Amazon

La nuova scheda video di NVIDIA in versione Super arriva ufficialmente su Amazon. Parliamo per la precisione del modello custom MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO , con design a tre ventole e potenza da vendere! Se volete essere tra i primi ad avere questa favolosa GPU da gaming, ecco il link all'acquisto per il modello venduto e spedito su Amazon.

Nuove offerte - 5 febbraio 2024

Oggi 5 febbraio 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete una varietà di prodotti tech. Cominciamo con gli smartphone: in sconto Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy A25. In offerta anche monitor Asus e portatili MSI. Per quanto riguarda gli accessori, sconti interessanti per Amazfit GTR 3 e GTS 3. Lato gaming abbiamo EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch al minimo storico. In saldo auricolari JBL, OnePlus e Philips. Non mancano scope elettriche dal prezzo conveniente per la pulizia della vostra casa.