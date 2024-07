Realme 12X, MacBook Air M2 e Dell Inspiron Notebook nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 5 luglio

Oggi 5 luglio tra le migliori offerte del giorno troverete come punta di diamante del paragrafo il nuovissimo Realme 12x 5G, seguito da un economico smartphone TCL. In sconto abbiamo anche MacBook Air M2, più due monitor marchiati Dell. Passiamo ai TV: in offerta un modello Samsung OLED da 55". Per il vostro divertimento non mancano due giochi da tavolo: Sherlock Holmes Consulente Investigativo e Harry Potter: La Coppa delle Case. Ci sono anche due piccoli set LEGO! Scontate del 20% le cuffie Logitech G Pro X SE. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con le varie categorie dedicate.

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive troverete iPad Air 5, Nothing Phone (2) nella delicata colorazione bianca e Motorola Edge 20 Pro. In sconto anche gli auricolari JBL Reflect Aero. Passiamo agli elettrodomestici: due scope elettriche Philips e una Proscenic a buon prezzo. Tra i portatili in offerta abbiamo Lenovo Yoga Slim 6 e Acer Chromebook Spin. Proseguite con i paragrafi "Offerte cuffie gaming", "Offerte OPPO Reno 12" e "Offerte Amazon eero".

Offerte Cuffie Gaming

Vale la pena soffermarci sulle cuffie da gaming, visto che ci sono tre modelli da non perdere. In cima fanno capolino le Trust Gaming GXT 415PS Zirox, leggere e compatibili con PS5, disponibili a soli 15€. Per chi cerca la versatilità, le CORSAIR HS65 WIRELESS, compatibili con più piattaforme e dotate di suono surround Dolby 7.1, sono in offerta a 99€. Infine, le Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED, con connettività wireless e Bluetooth, batteria da 27 ore e Dolby Atmos, sono proposte a 119€.

Offerte OPPO Reno 12

I nuovi medio gamma di OPPO arrivano su Amazon! Parliamo della serie Reno 12, con due modelli diversi che offrono un'ottima esperienza utente e costano il giusto. La promo lancio è davvero appetitosa: acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 giugno al 15 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio (50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12) da spendere su acquisti futuri.

Offerte Amazon eero

Di seguito tre offerte esclusive Prime per Amazon eero! Abbiamo tre kit in sconto fino al 15 luglio! Non vi resta altro da fare che scegliere il router Wi-Fi mesh su misura per voi.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.