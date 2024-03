Redmi Note 13 Pro, monitor ASUS e friggitrici ad aria economiche nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 6 marzo

Oggi 6 marzo 2024 tra le offerte del giorno troverete Redmi Note 13 Pro, Apple iPhone 13 (512 GB), portatili Lenovo, monitor (gaming e non) Samsung e ASUS, videocamere sorveglianza, friggitrici ad aria economiche, cuffie Jabra per smart working e spazzolini Oral-B. Date un'occhiata all'elenco a seguire e scegliete la vostra offerta tech di primavera.

Offerte ancora attive

Tra le offerte tech ancora attive abbiamo in cima alla lista Realme C67 seguito dal nuovissimo Moto G04. Sconti interessanti per gli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro, LG TONE Free T90S e OPPO Enco Air3i. Per gli amanti della mela c'è Apple Watch SE ad un prezzo conveniente. In sconto anche Samsung TV Neo QLED da 55". Le offerte continuano nelle varie categorie dedicate.

Offerte Cecotec

Di seguito una varietà di friggitrici ad aria, scope elettriche e robot pulizia marchiati Cecotec. Amanti del gusto e della pulizia spulciate l'elenco qui sotto e scegliete il vostro dispositivo tech del cuore. È un buon momento per fare acquisti!

Offerte TP-Link

Di seguito tante videocamere sorveglianza, ripetitori, powerline, router, robot aspirapolvere e strisce LED del celebre marchio TP-Link in offerta. Non vi resta altro da fare che dare un'occhiata all'elenco qui sotto e scegliere il dispositivo tech giusto per voi.

Offerte Anker

Ancora in offerta cavi, caricatori e power bank Anker. A seguire tanti prodotti dell'azienda dal prezzo conveniente. Date un'occhiata all'elenco qui sotto, l'accessorio tech giusto per voi potrebbe trovarsi proprio qui!