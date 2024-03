Google Pixel 8, Huawei MateBook e LEGO nelle migliori offerte di oggi

Tutti i migliori sconti tech da non perdere oggi

Nothing Phone (2a) in offerta lancio

Nothing Phone (2a) arriva su Amazon Italia con una promozione lancio da non perdere! Il nuovo medio gamma sarà disponibile ufficialmente a partire dal 12 marzo 2024, ma sin da ora potete acquistarlo in preordine con un bundle molto conveniente. In questo momento, potete sfruttare la promozione lancio su Amazon Italia, che permette di acquistare entrambe le configurazioni ai prezzi di listino ufficiali, ma con in regalo gli auricolari true wireless CMF Buds Pro. Trovate a seguire i link diretti per l'acquisto.

Nuove Offerte - 7 marzo

Oggi 7 marzo 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete Google Pixel 8, seguito da un fantastico monitor curvo Samsung Odyssey OLED G9 e dal portatile gaming ASUS ROG STRIX. Per i più piccoli ci sono divertenti set LEGO. Passiamo alle offerte sui portatili: Huawei MateBook D 16" è venduto ad un prezzo conveniente. Sconti interessanti per tastiere e mouse Logitech. Non mancano friggitrici ad aria e scope elettriche Cecotec.

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive abbiamo Apple iPhone 13 (512 GB), portatili Lenovo, monitor (gaming e non) Samsung e ASUS, cuffie Jabra per smart working e spazzolini Oral-B. Date un'occhiata all'elenco a seguire e scegliete la vostra offerta tech di primavera.

Offerte Cecotec

Di seguito una varietà di friggitrici ad aria, scope elettriche e robot pulizia marchiati Cecotec. Amanti del gusto e della pulizia spulciate l'elenco qui sotto e scegliete il vostro dispositivo tech del cuore. È un buon momento per fare acquisti!

Offerte TP-Link

Di seguito tante videocamere sorveglianza, ripetitori, powerline, router, robot aspirapolvere e strisce LED del celebre marchio TP-Link in offerta. Non vi resta altro da fare che dare un'occhiata all'elenco qui sotto e scegliere il dispositivo tech giusto per voi.

Offerte Anker

Ancora in offerta cavi, caricatori e power bank Anker. A seguire tanti prodotti dell'azienda dal prezzo conveniente. Date un'occhiata all'elenco qui sotto, l'accessorio tech giusto per voi potrebbe trovarsi proprio qui!