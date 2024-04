Nothing Phone (2a), Galaxy Book3 e TV 4K nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 8 aprile

Oggi 8 aprile 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete sicuramente gli smartphone: Nothing Phone (2a), Moto Edge 30 Neo e ASUS Zenfone 10. Per i più esigenti, abbiamo portatili e tablet dal prezzo conveniente (Galaxy Tab A9+ e Galaxy Book 3 e 3 Pro). Per la vostra casa non mancano scope elettriche, robot aspirapolvere, TV e friggitrici ad aria. Per gli amanti del gaming abbiamo Logitech G PRO Racing Wheel per PC in sconto, seguito da Meta Quest 2 e due giochi PS5 e Nintendo (EA SPORTS FC 24 e LEGO STAR WARS GALACTIC EDITION). All'appello non mancano monitor e accessori.