Canon EOS R50, OPPO A38 e monitor Samsung nelle migliori offerte del giorno

Nuove Offerte - 8 novembre

Anche oggi 8 novembre 2023 abbiamo tanti prodotti tech in sconto. Tra le offerte del giorno spiccano sicuramente la fotocamera Canon EOS R50, seguita da iPhone 15, OPPO A38, Samsung Odyssey Neo G7 e dai tre portatili Asus. Come ciliegina sulla torta abbiamo gli accessori (router e smartwatch), piccoli elettrodomestici (robot pulizia e friggitrice ad aria) e un giochino LEGO per gli appassionati di auto.

Offerte ancora attive

Premettendo che quello delle offerte ancora attive è un paragrafo sempre in aggiornamento, vi segnaliamo i prodotti ancora in sconto per la giornata di oggi: PS5 + Call of Duty Modern Warfare 3, seguita da ASUS ROG Ally, dal purificatore e dai due robot aspirapolvere Xiaomi, più qualche accessorio tech.

Offerte monitor

Quella dai monitor è una categoria che all'occorrenza viene nutrita a dovere durante la settima. Vediamo subito qualche offerta interessante. I monitor a marchio Samsung e MSI sono ottimi per studio e lavoro. Diversamente quelli a marchio AOC, LG e Philips sono pronti a fare la differenza nelle sessioni di gioco, anche le più competitive.

Offerte portatili

Premettendo che gli aggiornamenti non mancano mai in questa categoria, vi segnaliamo (tra i prodotti in sconto) MSI Modern seguito da Lenovo IP Slim e Asus Zenbook. A differenza dei prodotti appena citati, MSI Stealth 14 Studio è un portatile gaming ideale per giocatori sempre in movimento.

Offerte Echo Pop - Echo Show

Ultimo, ma non per importanza, il paragrafo delle offerte Echo Pop e Show. Gli altoparlanti e schermi intelligenti dal design semplice e compatto di questa categoria saranno in offerta per i prossimi 10 giorni. Affrettatevi e scegliete il prodotto giusto per voi.