Google Pixel 8 Pro, HP Chromebook e friggitrici ad aria economiche nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 9 aprile

Oggi 9 aprile tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone top e medio gamma, più un modello low cost: Google Pixel 8 Pro, POCO M6 Pro e TCL 405. Per gli amanti della fotografia, in sconto una fotocamera mirrorless marchiata Panasonic. Non mancano portatili HP per ogni esigenza (studio, lavoro e gaming), robot aspirapolvere e friggitrici elettriche per la vostra casa. Per quanto riguarda l'area gaming, super offerta per il mouse MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva oggi il paragrafo delle offerte ancora attive. Ancora in sconto Moto Edge 30 Neo e ASUS Zenfone 10, Galaxy Tab A9+ e Galaxy Book 3. Per la vostra casa non mancano scope elettriche, robot aspirapolvere, TV e friggitrici ad aria. Per gli amanti del gaming abbiamo ancora in offerta Meta Quest 2 e EA SPORTS FC 24. All'appello non mancano monitor e accessori.