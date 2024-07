CMF Phone 1, Lenovo Tab M11 e MacBook M3 nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 9 luglio

Oggi 9 luglio tra le migliori offerte del giorno troverete il nuovissimo CMF Phone 1, seguito dall'ormai noto Samsung Galaxy S24 Ultra, il performante iPad 10 nelle delicatissima colorazione azzurra, più il conveniente Lenovo Tab M11. Passiamo ai grandi schermi: in sconto Sony BRAVIA 8 OLED 55" e Samsung TV Neo QLED 65". In offerta anche il processore AMD Ryzen 7 5700X. Tra gli accessori in saldo troverete tre mouse (di cui uno verticale) Samsung, NPHIC e Trust. Per la vostra casa tre robot pulizia Rowenta, iRobot Roomba e Cecotec, più una scopa elettrica Philips. Piccolo sconto anche per Insta360 Ace Pro. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con le varie categorie dedicate.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive: iPhone 15, Galaxy S23 e Redmi Note 13 Pro. Siete in cerca di un monitor gaming per la vostra postazione di gioco? Vi consigliamo Samsung Odyssey G9 curvo o LG UltraGear OLED, entrambi in sconto. In offerta anche il portatile HP Chromebook. All'appello non mancano due set LEGO: Mercedes-AMG F1 e Harry Potter Aragog nella Foresta Proibita. Per la vostra casa troverete un po' di tutto: robot aspirapolvere e lavapavimenti Cecotec e LEFAN T, più COSORI Friggitrice ad Aria. Vi invitiamo a proseguire con le categorie dedicate alle offerte OPPO Reno 12, dispositivi Amazon e LEGO. , più. Vi invitiamo a proseguire con le categorie dedicate alle

Offerte LEGO

Le bellissime piantine della serie LEGO Icons tornano in sconto a prezzi estremamente appetibili, tra i migliori di sempre su Amazon Italia. Ci sono tutti i set più amati, come l'Orchidea, il Bonsai, i Fiori Selvatici e il Giardino Tranquillo. In sconto anche vari set LEGO DC, Disney e Star Wars. Fatevi tentare dai link a seguire.

Offerte dispositivi Amazon

A seguire una categoria dedicata interamente ai dispositivi Amazon. A spiccare tra le offerte esclusive Prime abbiamo il nuovissimo Echo Spot seguito da Ring Intercom (con Echo Pop), Ring Video Doorbell, Blink Outdoor, più router Wi-Fi mesh Amazon eero. Proseguite, spulciate l'elenco prodotti e scegliete il vostro dispositivo Amazon.

Offerte OPPO Reno 12

I nuovi medio gamma di OPPO arrivano su Amazon! Parliamo della serie Reno 12, con due modelli diversi che offrono un'ottima esperienza utente e costano il giusto. La promo lancio è davvero appetitosa: acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 giugno al 15 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio (50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12) da spendere su acquisti futuri.

