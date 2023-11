TV Hisense, Polaroid Go e smartphone economici nelle migliori offerte del giorno

Nuove Offerte - 9 novembre

Oggi 9 novembre 2023 il paragrafo delle offerte del giorno porta in tavola una varietà di prodotti tech dal prezzo conveniente. In prima linea abbiamo gli smartphone iPhone 14, Xiaomi 13T e OPPO A78. Prezzi interessanti anche per Canon EOS R100, Polaroid GO e Fujifilm instax mini 12. Tra gli accessori spicca Huawei Band 8. Per gli appassionati LEGO abbiamo il Bat-Aereo e il set di botanica.

Offerte ancora attive

Oggi nel paragrafo delle offerte ancora attive spicca Canon EOS R50, seguita da iPhone 15, Apple Watch Series 9 e OPPO A38. Per i fan di Batman e Harry Potter abbiamo qualche giochino LEGO. Non mancano gli accessori (router, smartwatch e speaker), più piccoli elettrodomestici (robot pulizia e friggitrice ad aria).

Offerte monitor

Quella dai monitor è una categoria che all'occorrenza viene nutrita a dovere durante la settimana. Vediamo subito qualche offerta interessante. MSI PRO e Samsung ViewFinity S7 sono perfetti per studio e lavoro, diversamente Samsung Odyssey Neo G7 spicca per le sue caratteristiche tecniche che lo rendono un ottimo monitor da gaming.

Offerte portatili

Premettendo che gli aggiornamenti non mancano mai in questa categoria, vi segnaliamo MSI Modern seguito da Lenovo IdeaPad Slim e da tutti i modelli Asus Vivobook. Vasta scelta e offerte convenienti.

Offerte Echo Pop - Echo Show

Ultimo, ma non per importanza, il paragrafo delle offerte Echo Pop e Show. Gli altoparlanti e schermi intelligenti dal design semplice e compatto di questa categoria saranno in offerta per i prossimi 10 giorni. Affrettatevi e scegliete il prodotto giusto per voi.