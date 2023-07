Incredibili offerte Apple per il Prime Day 2023: centinaia di euro di sconto su iPhone e MacBook

Non era mai successo prima di avere così tante offerte Apple tra gli sconti del Prime Day: in questo articolo trovate la selezione dei prodotti disponibili a prezzo ridotto, tra iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods e così via. Per scoprire le altre offerte al di fuori della società della mela, non dimenticate di guardare le migliori offerte Prime Day 2023 e la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori offerte Apple Prime Day 2023

MacBook Pro 2021 a partire da 1799 euro

Non era mai successo prima che uno dei più recenti e potenti modelli di MacBook fosse in offerta durante il Prime Day, quindi se stavate cercando un portatile Apple, fareste bene ad approfittarne. Sono disponibili in forte sconto i MacBook Pro del 2021, sia da 14" che da 16", sia con M1 Pro che con M1 Max. Si parla anche di sconti di oltre mille euro: se cercate un MacBook Pro, difficile chiedere di meglio.

iPhone 14 Pro a partire da 1519 euro

Centinaia di euro di sconto anche per gli iPhone 14 Pro, sia in versione piccola che in variante iPhone 14 Pro Max. Sono disponibili diverse colorazioni e diversi tagli di memoria: se aspettavate uno sconto sugli ultimi smartphone top di gamma di Apple, non potete perdervi queste offerte.

iPad (2022) scontato a 485 euro

Anche il più recente iPad è disponibile in sconto per il Prime Day: parliamo della 10a generazione, ultimissimo modello con nuovo design, chip Apple A14 e connettore USB-C.

Apple Watch SE 2 a partire da 269 euro

L'ultima versione dello smartwatch economico di Apple è disponibile al prezzo più basso di sempre: parliamo di Apple Watch SE di 2a generazione, che è in sconto sia nella variante 40 mm (solo GPS o GPS+Cellular) sia nella versione da 44 mm (GPS+Cellular).

Apple Watch Series 8 scontato a 408 euro

Anche l'ultimissimo smartwatch della mela è disponibile in forte sconto durante questo Prime Day: per la variante da 41 millimetri sono disponibili sia la versione solo GPS che GPS+Cellular (quest'ultima col cinturino di diverse colorazioni), mentre per la variante più grande, da 45 mm, lo sconto è solo sulla versione GPS+Cellular. In tutti i casi, si tratta del prezzo più basso di sempre.

AirPods e Beats a partire da 139 euro

Tutti i migliori auricolari di Apple sono disponibili a prezzo scontato per questo Prime Day 2023: parliamo sia degli AirPods, di cui potete trovare in offerta sia gli AirPods di 3a generazione che i nuovi AirPods Pro di 2a generazione, sia dei modelli Beats, con prezzi scontati su Beats Studio Buds e Beats Fit. In tutti i casi parliamo di auricolari che si integrano al meglio con l'ecosistema Apple e che vi consigliamo se utilizzate i prodotti della mela.

Apple Magic Keyboard scontata a 79 euro

Grandi sconti anche per la Magic Keyboard di Apple: la tastiera Bluetooth della mela si ricarica via USB-C, è compatibile con MacBook, iPad e iPhone, e non si è mai vista su Amazon a un prezzo così basso.

Mac Mini 2020 con M1 a 549 euro

Il Mac Mini del 2020, il primo con chip M1, è un vero affare per chi cerca un computer con dimensioni ridotte e ottime prestazioni: in questi giorni di Prime Day potete portarvelo a casa a cinquanta euro in meno del solito.

Apple Pencil 2a gen scontata a 104€

Se avete un iPad Air o iPad Pro, la Apple Pencil di seconda generazione è disponibile a prezzo leggermente scontato: non è uno sconto incredibile come tutto il resto in questa pagina, ma se usate l'iPad per prendere appunti o disegnare, perché non approfittarne?