Migliori offerte Prime Day 2023 sulle Scope Elettriche e Lavapavimenti: tanti marchi in sconto, prezzi per tutte le tasche

Il Prime Day, una due giorni di offerte speciali dedicate esclusivamente agli utenti Prime, è finalmente iniziata. L'iniziativa di Amazon andrà avanti fino alle 23:59 del 12 luglio, e in questo articolo ci dedichiamo alle promozioni più golose legate alle scope elettriche e alle lavapavimenti. Tanti i marchi che hanno proposto i loro migliori modelli in sconto, tra cui Dreame, Xiaomi, Tineco, Miele e Rowenta.

Migliori Scope Elettriche Prime Day 2023

Vactidy Blitz V8 scontato a 92€

Iniziamo dal modello più economico: 20kpa di potenza di aspirazione, luci LED, filtri di ricambio e qualche accessorio, autonomia un po' sottotono (ma in linea con questa fascia di prezzo): è davvero difficile chiedere di più a questa cifra. Se cercate qualcosa magari per la casa al mare o simili questa potrebbe fare per voi.

Rowenta Rh6921 X-Pert 3.60 scontata a 109€

Continuiamo con un altro modello economico, proposto al prezzo più basso di sempre (anche se non è la prima volta). Si tratta di una scopa Rowenta sufficientemente leggera, flessibile e dotata di testina LED frontale per migliorare la visibilità della polvere sul pavimento. Non vi aspettate miracoli, ma per 110€ è un vero affare. Ci sono modelli con filo che costano di più!

Ultenic U11 Pro scontata a 143€

Il vantaggio di un prodotto come la Ultenic U11 Pro è che a un prezzo ridotto, in questo caso molto basso, vi offre non solo performance decenti e spazzola anti-groviglio con testina LED, ma anche un sacco di accessori. Ci sono persino la mini-spazzola per divani e tessuti e un filtro di ricambio!

Rowenta Rh9638 X-Force Flex 8.60 scontata a 169€

Torniamo da Rowenta, stavolta con un modello ben più evoluto. Oltre a mantenere la testina LED frontale (anche più ampia e luminosa), la X-Force Flex 8.60 ha l'accessorio di snodo che permette di inclinarla senza che siate voi a chinarvi. L'autonomia è un po' più bassa ma compensa con più accessori e potenza di aspirazione. Non è il prezzo più basso di sempre, ma sono quasi due anni che non viene riproposta a quel prezzo.

Tineco PURE ONE X Pet scontata a 179€

Torna al prezzo più basso di sempre Tineco PURE ONE X Pet, un modello uscito neanche un anno fa che offre tanta potenza di aspirazione e alcuni comfort di cui sarà difficile fare a meno. Integra ad esempio il sensore iLOOP Tineco che rileva lo sporco sul pavimento e regola in autonomia la potenza di aspirazione, utile anche a risparmiare batteria. La spazzola anti-groviglio ha la testina LED, e in confezione ci sono un sacco di accessori (tra cui la sempre utile mini spazzola motorizzata).

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus scontata a 199€

Un altro modello che torna al prezzo più basso di sempre. Si tratta di una scopa elettrica di casa Xiaomi del 2023, da acquistare se si è particolarmente fan del prodotto. È sufficientemente leggera, sicuramente elegante (assomiglia alle Dreame) e vanta alcuni accessori molto utili.

Dreame M12 scontata a 299€

Si sale di prezzo, ma cambia la categoria di prodotto. La Dreame M12 è una lavapavimenti smart che funge anche da aspirapolvere, il tutto ovviamente senza fili. Anzi, a dirla tutta fa anche da aspirabriciole, grazie al design modulare che permette di installare un sistema ciclonico. Integra un display LED e rilevamento smart dello sporco. Non era mai scesa sotto la soglia psicologica dei 300€.

Dreame H12 Pro scontata a 349€

Prezzo più basso di sempre per la Dreame H12 Pro di cui vi abbiamo parlato anche in una recensione dedicata. Non è versatile quanto la M12, ma ha il rullo migliorato che va da bordo a bordo, ampi serbatoi, display e funzioni smart, trazione automatica per facilitare la pulizia e una base di pulizia che pulisce il rullo e lo asciuga in modo da non dovervi tediare con la manutenzione. E in confezione ci sono anche i ricambi!

Miele Triflex HX1 scontato a 399€

Qui si va sui modelli top di gamma. Il Triflex di Miele è già stato in sconto a 399€ e torna allo stesso prezzo in occasione di questo Prime Day. Il form factor si adatta alle vostre esigenze, e al suo interno integra un filtro Hygiene Lifetime che assicura un filtraggio del 99,9% di polvere, allergeni e virus.

Xiaomi Vacuum Cleaner Mini scontato a 39€

Chiudiamo con un outsider: l'aspirabriciole Xiaomi! Gli aspirabriciole rientrano in quel genere di dispositivi di cui non se ne capisce l'utilità finché non se ne ha uno. In realtà Xiaomi poi ne parla come se fosse un aspirapolvere portatile, e anche così ha il suo perché. Il prezzo più basso di sempre era a 2€ meno di ora, ma risale a 18 mesi fa. Se vi fa comodo un dispositivo del genere per pulire l'auto, portarlo con voi, aspirare briciole da seggioloni o tovaglie, allora approfittatene.