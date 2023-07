Migliori offerte Prime Day 2023 per Echo, Fire TV e Kindle: sconti già attivi!

Partono in anticipo gli sconti del Prime Day 2023 dedicati ai dispositivi Amazon, nello specifico quelli delle linee Echo, Fire TV e Kindle. In questo articolo trovate la nostra selezione speciale con i migliori prodotti smart con Alexa, quasi tutti al minimo storico assoluto! Ci sono sconti per tutti i gusti, ma potete sfruttarli fino al 12 luglio solo se siete abbonati al servizio Amazon Prime. Inoltre, vi ricordiamo che sono già attivi gli sconti per altri prodotti dell'ecosistema Amazon, li trovate in questo articolo dedicato. Per conoscere invece tutte le offerte lampo Prime Day e le altre promozioni in tempo reale, vi consigliamo caldamente di seguirci sul nostro canale Telegram delle offerte. Basta un clic sul pulsante a seguire! Canale Telegram Offerte

Migliori Dispositivi Amazon Prime Day 2023

Echo Pop a 17 euro

Prima offerta in assoluto per il nuovissimo Echo Pop, un piccolo smart speaker disponibile da poche settimane su Amazon Italia. Le dimensioni sono compattissime ma la potenza è qualità sono comunque molto buone. Come da tradizione della serie Echo, con il piccolo Pop potete avere accesso a tutte le funzionalità di Alexa, usando i comandi vocali per gestire i prodotti domotici, chiedere informazioni e tanto altro.

Echo Dot (5ª gen) a 21 euro

La nuova generazione Echo Dot è disponibile ad un super prezzo per questo Prime Day 2023, il più basso mai visto! Lo potete acquistare in diverse varianti e colorazioni, dunque a voi la scelta. La sua simpatica forma sferica assicura una diffusione dell'audio a 360° e ovviamente sono supportate tutte le funzionalità di Alexa.

Echo (4ª gen) a 74 euro

Torna in sconto a buon prezzo anche Amazon Echo di quarta generazione, lo smart speaker dalle dimensioni un po' più grandi, per chi vuole più potenza e qualità audio rispetto al piccolo Dot. Non siamo al minimo storico assoluto ma l'offerta è comunque molto conveniente!

Echo Studio a 179 euro

Se volete il massimo della qualità audio e tutte le capacità di Alexa, ecco lo smart speaker giusto per voi! Si chiama Echo Studio e oggi lo trovate in sconto a un prezzo molto vicino al minimo storico. L'esperienza sonora è di altissimo livello, grazie al supporto del suono HD, dell'audio spaziale e della tecnologia Dolby Atmos.

Nuovo Echo Auto a 34 euro

Lo abbiamo provato da pochissimo e lo troviamo già in offerta a metà prezzo! Lo sconto per il nuovo Echo Auto di seconda generazione è assolutamente clamoroso, imperdibile per chi vuole un accessorio che aggiunga il supporto ai comandi vocali di Alexa nella propria auto. Facilissimo da installare e anche da usare, cliccate sul link in alto per osservarlo da vicino!

Echo Show 5 a 59 euro

Grandi offerte per i kit con il nuovo Echo Show 5 e gli accessori compatibili! Sfruttate i ribassi proposti durante il Prime Day e portatevi a casa questo piccolo smart display, che permette di controllare la domotica, leggere informazioni, usare Alexa e fare tante altre operazioni. Ci sono diversi bundle con lampadine, telecamere di sorveglianza e altri accessori in sconto.

Echo Show 8 a 84 euro

Anche gli altri dispositivi della serie Echo Show sono in sconto speciale per il Prime Day! I prezzi sono molto accattivanti, soprattutto per il più ampio Echo Show 15, ma anche i vari kit per Echo Show 8 e Echo Show 10 attirano l'attenzione. Con questi smart display super versatili potete fare di tutto, anche guardare film e serie TV, oppure videochiamate con la webcam integrata.

Fire TV Stick a 24 euro

Tornano in sconto per il Prime Day anche le chiavette HDMI della serie Fire TV Stick, sempre grandi protagoniste delle offerte su Amazon Italia. I prezzi sono assolutamente clamorosi, soprattutto quello della Fire TV Stick 4K che non è mai stata a cifre così basse prima d'ora! Da non perdere, sfruttate il momento perché le scorte finiranno presto.

Kindle a 79 euro

Se vi piace leggere in digitale, i dispositivi Amazon Kindle sono tra i migliori in assoluto sul mercato. Oggi li trovate in sconto a prezzi molto convenienti in tutte le varianti: si parte dal più economico di tutti, il Kindle base di ultima generazione, passando per il più potente Kindle Paperwhite fino al top gamma assoluto Kindle Oasis.

Kindle Scribe a 299 euro

Il nuovo Kindle Scribe è probabilmente il prodotto più peculiare di questa lista. Lanciato da pochi mesi sul mercato, è la prima volta che lo vediamo in forte sconto su Amazon, con tutti i modelli al minimo storico! Non è solo un lettore ebook con schermo e-ink, ma permette di prendere appunti tramite la penna smart inclusa in confezione, aumentando moltissimo le possibilità del lettore! Date un'occhiata alla nostra recensione completa per saperne di più.