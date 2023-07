10 cose che costano meno di 30€ da comprare al Prime Day 2023

Se per questi giorni di offerte siete alla ricerca di un prodotto particolare, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori offerte Prime Day 2023 e, ovviamente, anche alla nostra selezione delle TOP 10, con le 10 migliori offerte, sempre aggiornate. Questo articolo, invece, prendetelo come il cestone delle offerte del supermercato: 10 prodotti economici, tutti sotto i 30€, e chissà che non ci sia proprio quello che vi serviva e a cui non avevate pensato. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

10 cose economiche da comprare al Prime Day 2023

Ripetitore WiFi Tenda A9 scontato a 10 euro

Se vivete in una casa molto grande e il WiFi fatica ad arrivare in qualche stanza, valutate l'acquisto di un ripetitore WiFi, perché può fare la differenza. Questo supporta velocità fino a 300 Mbps e oggi costa solo 10€.

Tappetino per ricarica wireless Belkin scontato a 15 euro

Chi non ha mai provato la ricarica wireless non può capire la comodità di non dover più cercare e infilare il cavetto: basta solo poggiare il telefono. Se la ricarica wireless vi tenta, questo tappetino oggi ha un prezzo ottimo (meno della metà del solito): Belkin è una marca affidabile e la ricarica arriva fino a 15W.

Speaker impermeabile Xiaomi Mi Portable 3 scontato a 20 euro

Un piccolo speaker da tenere sempre appeso in doccia è una di quelle piccole cose che ti cambia la vita: potersi lavare ascoltando musica o podcast è un privilegio che tutti dovrebbero concedersi. Questo piccolo speaker di Xiaomi è completamente impermeabile (IP67), ha un piccolo laccetto per appenderlo e oggi costa solo venti euro: non lasciatevelo sfuggire

Ciabatta multipresa da scrivania BTicino scontata a 18 euro

Se quando siete alla scrivania impazzite per cercare un posto dove mettere in carica lo smartphone o il PC, questa ciabatta è quel che fa per voi: con il cavo lungo due metri, porta direttamente sulla scrivania tre prese (di cui una Schuko) e due porte USB.

Caricabatteira Multi-porta Anker scontato a 21 euro

Perfetto per quando si va in viaggio ma comodo anche a casa, un caricabatterie multi porta è la soluzione ideale per chi, insieme allo smartphone, ricarica sempre qualcos'altro (cuffie, tablet, smartwatch o quel che vi pare). Questo di Anker ha una presa USB-C e una standard e potenza in uscita fino a 33W.

Set di cacciavite magnetico scontato a 10 euro

Se non avete ancora un set di cacciavite, non dovreste aspettare ancora: questo di Amazon Basics ha 12 punte magnetiche intercambiabili, che non temono mobili IKEA e lavoretti dell'ultimo minuto.

Lampadine smart multi colore scontate a 18 euro

Un set di due lampadine intelligenti TP-Link: si collegano al WiFi, si controllano direttamente con Alezxa e Google Home, sono abbastanza luminose (806 lumen) e soprattutto potete scegliere il colore della luce (ben 16.000 tonalità disponibili).

Prese smart con monitoraggio energia TP-Link scontate a 21 euro

Se volete programmare l'accensione di un elettrodomestico, o anche solo monitorarne i consumi, queste prese smart di TP-Link fanno al caso vostro. Si collegano al WiFi e sono compatibili con Alexa e Googel Assistant.

Auricolari realme Buds Air 3 Neo scontati a 25 euro

Se cercate un buon paio di auricolari true wireless senza spendere troppo, questi Realme Buds Air 3 Neo sono molto promettenti, hanno Bluetooth 5.2, riduzione del rumore in chiamata e resistenza ai liquidi.

Mouse gaming Razer DeathAdder Essential scontato a 18 euro

Chi gioca al PC conoscerà bene l'esigenza di avere un mouse di certo livello, con elevati DPI e pulsanti programmabili. Questo mouse di Razer non solo rispetta tutti i requisiti, ma è anche di ottima fattura e, in questi giorni di Prime Day, ha un costo decisamente contenuto, il più basso di sempre.