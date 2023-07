Affrontate le calde vacanze estive con queste offerte Prime Day!

È già passato il primo giorno di offerte e, se non lo avete ancora fatto, non perdetevi la nostra selezione delle migliori offerte Prime Day 2023, con un'attenzione particolare alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. In questo articolo, invece, vogliamo suggerirvi un po' di prodotti per affrontare al meglio le vacanze estive: che siate tipi da mare o da montagna, o anche se trascorrerete le ferie a casa, c'è sicuramente qualcosa che vi manca. Date un'occhiata alla lista qui sotto e ringraziateci dopo. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Offerte Prime Day 2023 per le vacanze estive

Kindle scontato a 79 euro

Sempre consigliato, soprattutto quando in sconto: comprate un Kindle, sarà il vostro miglior amico per le vacanze e non solo. La versione base va benissimo per tutti, non è necessario spendere di più: è piccolo e compatto, lo infilate in qualsiasi tasca e portate sempre con voi centinaia e centinaia di libri, per poter leggere in ogni momento libero. Mare, montagna o città, un Kindle è sempre un valido compagno.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker scontato a 20 euro

Uno speaker portatile fa sempre comodo: questo non è un invito a fare i tamarri in spiaggia e disturbare i vicini, ma per un picnic in montagna, una cena all'aperto, o un aperitivo a bordo piscina una piccola cassa Bluetooth fa sempre comodo. Questa di Xiaomi che vi consigliamo è davvero compatta, ma soprattutto resistente, con certificazione IP67 che garantisce protezione da polvere (sabbia) e liquidi.

Tenda Campeggio per 2 persone scontata a 68 euro

Poter dormire sotto le stelle senza troppi pensieri è una delle cose più belle dell'estate. Se l'idea di un weekend in campeggio vi alletta, in questi giorni di Prime Day ci sono sconti interessanti anche sulle tende: questa di Forceattche abbiamo selezionato è impermeabile e antivento, adatta a due persone (base 225x135 cm) e leggera da trasportare (2,5 kg).

Zaino trekking a partire da 64 euro

Dopo il campeggio, non può mancare il trekking: per un'escursione in montagna è necessario uno zaino adeguato, con supporto dorsale e schienale traspirante. Questo modello di Terra Peak ci sembra interessante per il rapporto qualità/prezzo: è disponibile in varie dimensioni, da 20, 30 o 40 litri (noi consigliamo la versione da 30!). Per chi ha esigenza di ancora più spazio, magari per cammini di diversi giorni, consigliamo di dare un'occhiata anche a questo zaino Osprey da 75 litri in offerta a 156€.

Maschera da snorkeling Flyboo scontata a 22 euro

Dopo la montagna, ovviamente anche il mare: se andrete in vacanza in località con bei fondali, valutate di portare con voi una maschera da snorkeling. Anche se vi faranno sembrare un po' un alieno, noi consigliamo quelle che coprono tutto il volto, come questa di Flyboo: è disponibile in diverse taglie e colori, sempre a prezzo scontato.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid scontato a 219 euro

Oltre a mare e montagna, ahinoi, c'è anche la città: e se vivete in città, saprete bene quanto è difficile da affrontare il caldo torrido di quest'anno, specialmente senza un condizionatore. Per questo motivo, nel nostro gruppo Facebook si discuteva di condizionatori portatili: tra i tanti, vi consigliamo questo Olimpia Splendid, con funzioni di ventilazione, raffreddamento e deumidificazione, anche impostabili automaticamente.

Ventilatore a piantana Ardes scontato a 35 euro

Se non volete spendere tanto per un condizionatore portatile, o se non avete modo di far uscire il tubo dell'aria, c'è sempre il caro, vecchio ventilatore, amico analogico di tutte le estati. Questo modello di Ardes lo abbiamo provato personalmente e lo consigliamo: è molto robusto, muove molta aria e fa benissimo il suo lavoro, soprattutto al prezzo scontato a cui è disponibile oggi.

Anker Nano II 65W scontato a 39.99 euro

Quando si parte per le vacanze, è un po' una rottura doversi portare dietro più caricabatteria per ricaricare smartphone, cuffie, PC notebook e così via. La soluzione è un caricabatteria multiporta di buona qualità, come ad esempio questo Anker Nano II. Nella nostra prova lo abbiamo chiamato il caricabatterie definitivo e un po' è davvero così: è molto compatto, ma ha 3 porte disponibili (due USB-C, una USB standard) e un output fino a 65W, che permette di ricaricare anche un computer portatile.

PowerCore Slim 10K PD scontato a 32 euro

Nello zaino delle vacanze non può mancare un power bank, possibilmente con una discreta capacità di ricarica. Questo di Anker è un modello super consigliato: è sottile (solo 14 mm), ha una batteria da 10.000 mAh (che vi consente di ricaricare lo smartphone circa 3 volte), porta USB-C con velocità di ricarica rapida da 20W e seconda porta USB standard.

Borraccia termica Super Sparrow scontata a 23 euro

Per favore smettetela di comprare bottigliette in plastica, non se ne può più: fatelo per il pianeta, fatelo per il vostro portafogli, fatelo per chi vi pare ma procuratevi una borraccia decente e portatala sempre con voi. Questa di Super Sparrow che vi consigliamo è anche termica (mantiene sia il caldo che il freddo, rispettivamente per 12 e 24 ore) ed è disponibile in varie taglie e colorazioni. Il modello scelto da noi a 23€ è il più grande, quello da 1 litro, ma su Amazon trovate anche varianti più piccole.