Migliori offerte Prime Day 2023 per fotocamere e accessori fotografici

Se vi piace il mondo della fotografia, questo è il posto giusto dove fare affari. Abbiamo selezionato per voi i migliori sconti per fotocamere e accessori fotografici, attivi fino al 12 luglio su Amazon Italia.

Migliori Fotocamere Prime Day 2023

Fujifilm X-T5 scontata a 1.699 euro

Lanciata da pochi mesi e già amatissima dai fotografi di tutto il mondo, la Fujifilm X-T5 è sicuramente una delle mirrorless da non perdere per questo Prime Day 2023. Un prodotto eccezionale dal punto di vista dell'hardware interno e dello stile, ha un sensore APS-C da 40 MP e può registrare video fino a risoluzione 6.2K con qualità elevatissima.

Sony A7 II scontata a 749 euro

Prezzi fenomenali per questa macchina fotografica Sony, disponibile anche in kit con l'obiettivo 28-70 mm. Non è un prodotto tra i più recenti, ma è ancora oggi una mirrorless Full Frame capace di scattare foto e registrare video di altissimo livello. Se volete passare al sensore Full Frame spendendo poco, questa è mirrorless da prendere al Prime Day 2023.

Sony A7C scontato a 1.699 euro

Doppio sconto anche per la stilosissima Sony A7C, una mirrorless Full Frame con sensore da 24,2 MP inserita in un corpo macchina molto compatto e leggero. La qualità è eccezionale e potete usarla anche per registrare ottimi video in 4K. Sono due i modelli disponibili: solo corpo macchina o in kit con l'ottica zoom 28-60 mm.

Sony ZV-E10 scontata a 699 euro

Se vi piace girare video vlog, queste due mirrorless di Sony potrebbero fare per voi! Lo sconto più interessante è certamente quello per la Sony ZV-E10, una fotocamera con ottiche intercambiabili e sensore APS-C da 24 MP. Se però volete risparmiare, c'è anche la più piccola Sony ZV-1F, che ha un sensore da 1" ma ottica già integrata. Sono entrambi modelli ottimizzati per girare video, molto comode da usare e con una qualità dei microfoni sorprendente!

Panasonic LUMIX S5 II scontata a 2.300 euro

Prezzo clamoroso questo kit con la nuovissima mirrorless Full Frame Panasonic LUMIX S5 II e l'ottica zoom 20-60 mm, arrivato sul mercato a febbraio. Ha un sensore da 24,2 MP e una qualità video elevatissima, visto che registra fino a risoluzione 6K. Inoltre, integra anche il nuovo sistema autofocus ibrido di Panasonic, mai così efficace!

Panasonic LUMIX GH6 scontata a 2.199 euro

Panasonic LUMIX GH6 è una delle migliori mirrorless per girare video ad altissima risoluzione, e oggi la trovate in sconto Prime Day insieme all'ottica Leica 12-60mm F2.8-4.0. Un pacchetto completo per iniziare subito a scattare foto e riprendere video in 5.7K, con supporto Apple Pro Res. Date un'occhiata alla nostra recensione completa se volete capire meglio quanto sia eccezionale.

Nikon Z50 scontata a 972 euro

Sconto niente male per questa Nikon Z50, una mirrorless compatta con obiettivo 16-50 mm e scheda SD da 64 GB inclusi nel prezzo. Il sensore è un APS-C da 20,9 MP e l'hardware interno è di buon livello, con supporto ai video 4K e autofocus ibrido. A meno di 1.000€ è sempre un ottimo affare!

Olympus PEN E-P7 scontata a 749 euro

Questa piccola mirrorless compatta di Olympus vi farà innamorare col suo stile vintage, soprattutto in questa splendida colorazione bianca. Se siete amanti dei sensori Micro Quattro Terzi, questo kit con obiettivo 14-42 mm incluso in confezione è assolutamente imperdibile.

Fujifilm Instax Mini 11 scontata a 59 euro

Fujifilm Instax Mini 11 è una delle fotocamere istantanee più popolari del momento! Oggi la trovate in sconto Prime Day in due versione: quella nera comprende solo la macchina, mentre quella azzurra è in versione kit che include anche custodia, album fotografico, cartuccia per pellicola da 10 scatti, espositori, batterie e altro ancora.

Stampanti portatili scontate

Se non vi piacciono le fotocamere istantanee ma volete comunque stampare le vostre foto, ecco alcuni modelli di stampanti portatili da non perdere. Sono tutte in sconto Prime Day a prezzi vicinissimi ai rispettivi minimi storici. La più conveniente è la Kodak Step, che non è mai costata così poco su Amazon, ma ci sono sconti niente male anche per Canon Selphy CP1500, HP Sprocket e per la super economica Xiaomi Mi Portable Photo Printer.

GoPro HERO10 scontata a 299 euro

Un kit favoloso in sconto al miglior prezzo di sempre su Amazon! Stiamo parlando di questo super bundle che comprende una GoPro HERO10 Black, una clip magnetica girevole, una batteria ricaricabile, uno Shorty (treppiede + impugnatura) e una custodia per il trasporto. Tutto questo a meno di 300€, davvero ottimo come costo!

DJI Air 2S scontato a 1.049 euro

Nuovo minimo storico anche per questo strepitoso kit dedicato a DJI Air 2S. Oltre al drone, in confezione trovate anche tantissimi accessori, tra cui 3 batterie, un radiocomando DJI RC-N1, 6 coppie di eliche, un set di filtri ND e una bellissima borsa per il trasporto.

Obiettivi scontati

Abbiamo realizzato una selezione di obiettivi per attacco Sony E-Mount a prezzo scontato! Oltre ai modelli originali Sony, trovate anche alcune ottiche di buon livello a marchio Sigma e Tamron. Sono tutti prodotti di qualità, perfetti se avete una Sony A7 o modelli di fascia più alta.

Accessori fotografici scontati

Finiamo la nostra selezione con un po' di accessori per tutti i gusti, tra kit per la pulizia, treppiedi, borse e zaini per il trasporto dell'attrezzatura fotografica. Ci sono prodotti delle migliori marche, come Manfrotto, Lowepro e JOBY, quindi avete l'imbarazzo della scelta!