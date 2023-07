Migliori offerte Prime Day 2023 sulle Friggitrici ad Aria: dalle più piccole a quelle enormi!

Da oggi 11 luglio fino alle 23:59 del 12 luglio sono attive le offerte Prime Day, promozioni speciali dedicate agli abbonati Amazon Prime. In questo articolo ci dedichiamo alle promozioni legate alle Friggitrici ad Aria, con modelli che spaziano da quelli più compatti a quelli più grandi, dotati talvolta di doppio cestello. Se cercate altre categorie di prodotti al seguente link trovate tutte le migliori offerte Prime Day 2023. E come di consueto, ecco anche la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata con le 10 migliori offerte attive selezionate manualmente dal team di SmartWorld. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori Friggitrici ad Aria Prime Day 2023

Perché acquistare una friggitrice ad aria

Siete incuriositi dalle friggitrici ad aria ma non sapete bene cosa farne? Date un'occhiata alla nostra guida, basta cliccare qui sotto!

Ardes Friggitrice Ad Aria Calda 2 L scontata a 35€

Apriamo spesso con questo modello, che torna sempre in sconto per queste occasioni, e il motivo è semplice: è perfetto per i più scettici. Senza spendere un centinaio di euro avete un modello base e compatto che può farvi capire quanto torna utile una friggitrice ad aria. Certo è che con un cestello da 2 litri non vi aspettate di mettere a tavola più di... una persona.

Cecotec Cecocfry 6l scontata a 47€

È veramente difficile dire di no a una friggitrice ad aria da 6 litri a questo prezzo, il più basso di sempre per questo modello specifico. Forse non conoscete il marchio, e non ci sarebbe nulla di male, ma è comunque molto attivo nel campo degli elettrodomestici e su Amazon Italia si trovano un sacco di prodotti di questo marchio. Il cestello è bello ampio ed è lavabile in lavastoviglie, quanto basta per renderla adatta a tutti.

Moulinex EZ4018 Easy Fry scontata a 79€

Per chi cerca qualcosa di marca potete orientarvi su questa Moulinex con un modesto cestello da 4,2 litri. Non ci farete "fino a 6 persone" come sostiene il marchio, ma ci sta abbastanza roba. Amazon riporta come prezzo di listino 224,99€, ma in realtà è stabile a 112€ già da un po'. Il prezzo Prime Day comunque è il più basso di sempre, prezzo che non si vede da oltre un anno.

Taylor Swoden Sunbeam 7 litri scontata a 84€

Non è il prezzo più basso di sempre, ma calò sotto la soglia degli 80€ qualcosa come 2 anni fa. Per il Prime Day la recuperate a 85€. Perché dovrebbe interessarvi? Tante recensioni positive su Amazon, ampio cestello da 7 litri, 8 programi e ricettario incluso.

Hisense H06AFBS1S3 da 6,3 litri scontata a 89€

Prezzo più basso di sempre per questa friggitrice Hisense con comandi touch, temperatura regolabile digitalmente tra 80 e 200° e cestello da ben 6,3 litri. Il cestello ha sia una modalità d'uso a 5,0 litri con fori per colare grassi e oli, sia la possibilità di usarlo a pieno carico. Poi potete lavare tutto in lavastoviglie.

Aigostar Joy da 8 litri scontata a 89€

Anche questa scende al prezzo più basso di sempre, e considerato che costa quanto l'Hisense mi sento forse di consigliarvi questa. Cestello 8 Litri quadrato con vetro per sbirciare la cottura, doppia manopola per navigare i menu, 12 programmi di cottura, e c'è persino un'app con le ricette.

ARDES ibrida 12 litri scontata a 99€

Non è il prezzo più basso di sempre, ma è comunque da tanto che non viene riproposta sotto i 90€. L'ho inclusa sia per il prezzo comunque non malvagio sia per la capacità, 12 litri, che vi permettono di sfruttare anche un super girarrosto.

COSORI Friggitrice ad Aria 4,7L

Questa andava inclusa anche solo per l'enorme numero di recensioni, oltre 32.000, e per una invidiabile media voto di 4.7 stelle. Un modello estremamente classico che però è bello esteticamente e di un colore grigio diverso dal solito. La temperatura è regolabile da 75 a ben 230°, e il rumore in cottura è sotto i 55 dB.

BLACK+DECKER BXAFO1200E scontata a 139€

La più costosa, ma è di un marchio noto e ha una capacità gargantuesca, 12 litri, 3 volte le friggitrici ad aria standard. Praticamente è un piccolo forno, quindi occhio allo spazio occupato. Ah, include 2 griglie per il forno, vassoio per il grasso, maniglia per estrarre le griglie, cestello per friggere e girarrosto.