Giochi da Tavolo, i migliori in offerta Prime Day 2023: ce ne sono anche tanti perfetti per le ferie!

La due giorni di offerte speciali dedicate agli utenti Prime è finalmente iniziata, e andrà avanti fino alle 23:59 del 12 luglio. In questo articolo ci dedichiamo alle promozioni più golose legate ai Giochi da Tavolo, con varie selezioni dedicate ai fan dei classici, a chi cerca qualcosa da portarsi in ferie o a chi invece piacciono i titoli più corposi, magari ricchi di tante miniature.

Migliori Giochi da Tavolo Prime Day 2023

Speciale UNO!

UNO è un grande classico, perfetto per essere giocato in casa, in spiaggia, sul camper od ovunque voi vi troviate. Per chi cerca la versione classica c'è quella con la scatola di latta. Chi ha comprato la versione nella scatola di cartone sa bene quanto noi che si distrugge che è un piacere. Per chi cerca due valide alternative ci sono UNO Extreme, che vanta una macchina apposita per pescare le carte (che ogni tanto dà di matto e ve ne dà più del previsto) o UNO All Wild, che è composto unicamente da carte pazze quali +2, +4, cambio giro e simili. , perfetto per essere giocato in casa, in spiaggia, sul camper od ovunque voi vi troviate. Per chi cerca la versione classica c'è. Chi ha comprato la versione nella scatola di cartone sa bene quanto noi che si distrugge che è un piacere. Per chi cerca due valide alternative ci sonoche vanta una macchina apposita per pescare le carte (che ogni tanto dà di matto e ve ne dà più del previsto) o, che è composto unicamente da carte pazze quali +2, +4, cambio giro e simili.

Speciale Villainous

Per ogni Prime Day (e anche per il Black Friday) vi segnaliamo tutti gli sconti attivi sul celebre Villainous. C'è anche la versione base in sconto, anche se il suo prezzo è stato pure più basso di così. Più interessanti le espansioni. Occhio, c'è anche lo spin-off Marvel a un prezzo gustosissimo!

D&D Inizia l'avventura scontato a 16€

Volete introdurre i membri più giovani della famiglia a Dungons & Dragons? Approfittate dello sconto Prime Day su Inizia L'Avventura, venduto per l'occasione al prezzo più basso di sempre. Ci sono 4 percorsi, 4 personaggi fra cui scegliere con altrettante miniature, varie carte e i dadi.

Ankh: Divinità Egizie scontato a 49€

Un gioco che costa quasi 100€ praticamente a metà prezzo, e li vale tutti anche solo per le miniature, alcune davvero fantastiche! Si tratta di uno strategico competitivo, in cui ci si smazzuola con gli altri giocatori per il controllo dell'Antico Egitto e della devozione del suo popolo.

Zombicide 2 scontato a 69€

Volete vivere una puntata di Walking Dead in prima persona? Con Zombicide 2 ci riuscite alla grande! Tanti livelli da affrontare con amici (fino a 6), valanghe di miniature di zombie da piazzare sul tabellone e regole semplici ma stratificate. Il prezzo è il più basso di sempre mai visto su Amazon, e se vi piace occhio che ci sono anche tante espansioni.

AGGIORNAMENTO: al momento non risulta in sconto, in compenso c'è Undead or Alive uscito da pochissimo già in sconto.

Hidden Games Luogo del Reato scontati a 18€

Ve li abbiamo segnalati anche in occasione dell'ultimo Prime Day e in molti hanno apprezzato: gli Hidden Games sono giochi investigativi di gruppo davvero intriganti, che magari riuscite anche a fare sotto l'ombrellone (o al bar mentre aspettate di poter fare il bagno). Occhio che per giocarvi vi servirà anche internet e un telefono (ci sono dei numeri da chiamare!). Non è il prezzo più basso di sempre, ma si parla di un euro di differenza.

7 Wonders Duel scontato a 19€

IL prezzo più basso risale a 54 mesi fa, di conseguenza possiamo anche farci andare bene quello corrente. 7 Wonders Duel è perfetto da giocare in campeggio o nella casa delle vacanze: rapide partite 1 vs. 1 con partite della durata di una mezz'oretta a base di strategia e mosse oculate.

Barrage scontato a 43€

Occhio, è il prezzo Amazon più basso di sempre. Uno strategico apprezzatissimo non solo in Italia che ci proietta nel 1930, in una società oramai sull'orlo di una crisi globale per via dell'esaurimento del carbone. Si punta tutto sull'energia idroelettrica, e i giocatori dovranno gestire risorse e rete idroelettriche per dominare sugli altri. Occhio, è un gioco bello grosso, adatto a sessioni prolungate e con giocatori attivi.

Fiabe di Stoffa scontato a 46€

Cerco di segnalarvelo sempre perché è un gioco originale, cooperativo, con miniature meravigliose e con meccaniche che vi piaceranno sicuramente. Il tema può sembrare infantile, ma il gioco non lo è. Comunque, proprio per via delle tematiche, può essere affrontato anche con i più piccoli. È al prezzo più basso di sempre.

Speciale giochi classici

Classici intramontabili in sconto, perfetti per ogni momento dell'anno. Certo, Risiko al mare rischia di andare per le lunghe (per non parlare di Monopoly), ma dovreste sapere a cosa andate incontro. E sì, anche Pandemic oramai è un classico. Se non lo avete mai provato dategli una chance.