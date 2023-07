Must have tech scontati per il Prime Day 2023: quello che non dovreste perdervi

Avete già guardato migliori offerte Prime Day 2023 ma quello che interessa è comprare la miglior tecnologia possibile durante questo Prime Day 2023, piuttosto che la percentuale di sconto vera e propria. In questo articolo allora abbiamo voluto quindi ribaltare un po' il paradigma e raccontarvi di quali sono i migliori prodotti di tecnologia di oggi, che però siano anche scontati per il Prime Day. Sotto trovate quindi la nostra lista per i must have tech. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Must have tech Prime Day 2023

Samsung Galaxy Watch 5

Smartwatch Wear OS particolarmente apprezzato da chi vuole un orologio smart che funzioni bene e che sia soprattutto davvero completo. Avendo abbracciato il sistema operativo di Google, lo smartwatch Samsung è diventato istantaneamente la migliore scelta per chi vuole un prodotto da abbinare al proprio smartphone Android.

Netatmo stazione meteo

La stazione meteo di Netatmo è uno dei prodotti smart più longevi di sempre. Ed è per questo che dovreste averne uno. Vi permette infatti di verificare la qualità del benessere in casa (con l'hub centrale) e poi di creare una stazione meteo esterna che contribuirà ad una mappa globale di dati raccolti da tutti i Netatmo. Se vi piace conoscere tutto del meteo poi non potrete fare a meno di espandere la base in futuro con altri sensori dell'azienda.

Nothing Phone (1)

Arriva oggi il nuovo Nothing Phone (2) ma considerando quello che sappiamo sarà praticamente impossibile battere questo Nothing Phone (1) al prezzo proposto per questo Prime Day 2023. Si tratta di uno smartphone unico, per chi non si accontenta del "solito". I led posteriori non saranno davvero utili, ma se vi piacciono le soluzioni di desgin questo prodotto è un verso must have.

XGIMI Horizon Pro 4K

XGIMI Horizon Pro è un proiettore con Android TV, con un ottimo sistema di regolazione automatica del trapezio, che è anche in grado di adattare l'immagine per evitare l'ombra di eventuali ostacoli presenti sul percorso. L'audio inoltre è di qualità superiore alla media. Infine, ma non meno importante, è così luminoso da poter essere usato anche in stanza non buie. Ve ne innamorerete facilmente! E se volete il massimo optarte per la versione Pro con risoluzione 4K.

Fire TV Stick 4K

Prezzo mai visto per questa Fire TV Stick, minimo storico assoluto. Uno dei protagonisti assoluti di questo Prime Day, l'accessorio da avere assolutamente per chi vuole migliorare l'esperienza smart del proprio televisore. Questa versione 4K riproduce contenuti in alta definizione e supporta nativamente tutti i migliori servizi streaming (Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN).

Fujifilm Instax Mini 11 bundle

Gran prezzo per questa Instax. La fotocamera istantanea per eccellenza, da non perdere in questo bellissimo bundle che include macchina, custodia, album fotografico, cartuccia per pellicola da 10 scatti, espositori, batterie e altro ancora. Perfetta da portare in vacanza per immortalare tutti i momenti migliori.

Dreame M12

Cercate qualcosa che aspiri e lavi il pavimento in un colpo solo? Date un'occhiata alla M12 di Dreame. Lava e aspira senza dovervi portare dietro il filo, e integra addirittura un'aspirabriciole estraibile. Come se non bastasse, ha un display LED e il rilevamento smart dello sporco. A 299,99€ è un vero affare, e un prodotto del genere può davvero cambiare per sempre la vostra routine di pulizia della casa (in meglio, ovviamente).

PS5 + Final Fantasy 16

È la prima volta che vediamo PS5 (davvero) in sconto, il che è tutto dire. Il pacchetto in questione include la console nella versione disco insieme a Final Fantasy XVI, nuovo capitolo della famosa serie di giochi di ruolo che può essere assaporato anche dai neofiti, considerando che si tratta di un capitolo a sé stante. Insomma, un bundle imperdibile!

Sony WF-1000XM4

I Sony WF-1000XM4 sono il meglio del mercato per qualità audio e cancellazione del rumore: l'ANC si adatta alla condizione in cui vi trovate e mantiene il giusto livello di isolamento, il suono di alta qualità è garantito dal codec Hi-Res LDAC e dalla tecnologia prorpietaria DSEE Extreme che ricostruisce le informazioni audio perse con la compressione. Non manca il multipoint e la resistenza agli schizzi. Un vero concentrato di tecnologia al prezzo più basso di sempre.

Anker PowerCore Slim 10 K PD

Il PowerCore Slim 10 K PD è un powerbank sottile (14 mm) e facile da trasportare, ma con tutti i requisiti giusti per essere il perfetto compagno di viaggio. La batteria è da 10.000 mAh e riesce a ricaricare lo smartphone circa 3 volte, tramite due porte: una USB standard e una USB-C, che supporta lo standard Power Delivery (regola automaticamente la potenza d'erogazione a seconda del dispositivo). Grazie alla potenza di output fino a 20W, la ricarica dello smartphone è anche piuttosto rapida.