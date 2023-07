Migliori offerte Prime Day 2023 sui notebook

I migliori notebook da acquistare durante il Prime Day 2023 li trovate qui! Solo portatili davvero scontati e non finte offerte, con prezzi convenienti rispetto all'ultimo periodo. Vi ricordiamo che abbiamo realizzato molte raccolte come questa, che trovate tutte riassunte nella pagina con le migliori offerte Prime Day 2023. E se voleste passare subito al meglio del meglio, non perdete nostra TOP 10! Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori Notebook Prime Day 2023

Lenovo IdeaPad 3 a partire da 379 euro

Vi proponiamo un paio di Lenovo IdeaPad 3, tra i quali la versione più economica è già sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. È infatti un 15,6" full HD con processore Intel Core i5-1155G7, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Prenderlo a poco più di 500 euro è senz'altro molto invitante, e per chi volesse un po' di spinta in più, c'è anche la variante i7.

Surface Pro 9 scontato a 899 euro

I Microsoft Surface hanno inventato un genere, e questo Pro 9 da 13'' ha tutto ciò che occorre: i5, 8GB RAM, 256GB storage. E per chi volesse di più c'è anche la variante i7, 16GB, 256GB, sempre a buon prezzo. Al netto dello spazio di archiviazione, che può non bastare, è un tablet convertibile ottimo come pochi altri.

HP Chromebook x360 scontato a 279 euro

Se cercate un Chromebook, con questo x360 di HP avrete anche un convertibile ruotante a 360° da 14'' con schermo touch, ma non fatevi ingannare dall'aspetto, è un notebook basilare. 4 GB di RAM, 64GB di archiviazione eMMC e un processore Celeron non vi permetteranno certo di "volare", ma a questo prezzo, e con questa flessibilità, è impossibile chiedere di meglio.

MSI Pulse 17 scontato a 1.699 euro

Lo volete un grande notebook gaming al miglior prezzo di sempre? MSI Pulse 17 è un 17,3'' FHD a 144Hz, con processore intel i7-13700H, GPU RTX 4060 con 8GB GDDR6, 16GB di RAM DDR5 a 5200MHz, ed 1TB SSD PCIe 4. Non è all'avanguardia della tecnica su ogni fronte, ma trovare un portatile con tutte queste specifiche, a questo prezzo, non è cosa facile. Un autentico desktop-replacement, dedicato al gioco.

Lenovo Yoga Slim 7 ProX scontato a 999 euro

Anche l'occhio vuole la sua parte, e Lenovo gliela dà. Su Yoga Slim 7 ProX troviamo infatti un bellissimo 14,5'' 3K (3.072 x 1.920 pixel), spinto da un potente processore Intel i5-12500H, con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, il tutto in uno chassis elegante, realizzato in alluminio. Un portatile premium, a un buon prezzo.

ASUS F515EA scontato a 479 euro

Miglior prezzo per un tuttofare con tastierino numerico (c'è a chi serve!). Questo ASUS ha un display da 15,6'' full HD, un processore Intel i5-1135G7, 8 GB di RAM, e 512 GB di SSD PCIe. Il prototipo della fascia media, con stile.

Lenovo Legion 5 Pro scontato a 1399 euro

Prezzone per questo Lenovo, che è al minimo storico! La serie Legion 5 Pro è da sempre sinonimo di qualità, e qui di frecce ne abbiamo diverse. Schermo da 16" 2,5K a 165Hz, processore AMD Ryzen 7 6800H, GPU RTX 3060 con 6GB di GDDR6, 16 GB di RAM, 1TB SSD. Con una RTX superiore sarebbe stato un furto, ma già così è un ottimo portatile gaming, che all'occorrenza può diventare un desktop replacement per tutta la famiglia.

MacBook Pro 16 M1 scontato a 1.799 euro

Dulcis in fundo, un bel MacBook, e che MacBook! Il MacBook Pro 14 M1 Pro è probabilmente il modello più equilibrato nella line-up Apple al momento. In questa sua versione con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di archiviazione è perfetto per ogni utilizzo professionale e non solo. Non fatevi prendere dalla frenesia di avere gli M2, perché M1 Pro non ha troppo da invidiare ai modelli successivi, e soprattutto a questo prezzo è un ottimo affare. Ma l'offerta più incredibile, così tanto che sembra un errore, è sul MacBook Pro 16, che è disponibile allo stesso prezzo del Pro 14, e per di più nella versione con 1 TB di archiviazione!