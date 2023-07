Fatevi un PC gaming con gli sconti del Prime Day 2023: due build complete pronte per voi

Sfruttate le offerte speciali del Prime Day per farvi un bel PC gaming di alto livello! Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti e componenti informatici per assemblare due build con prezzi molto invitanti: la prima è la più economica a meno di 1.000€, la seconda è più potente ma sta comunque ben sotto i 2.000€. Per poter usufruire di queste offerte dovete essere ovviamente abbonati al servizio Amazon Prime. Inoltre, vi ricordiamo che potete dare un'occhiata a tutte le migliori offerte Prime Day 2023 e in particolare alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo Prime Day e le altre promozioni in tempo reale, vi consigliamo caldamente di seguirci sul nostro canale Telegram delle offerte. Basta un clic sul pulsante a seguire! Canale Telegram Offerte

PC gaming a meno di 1.000€

La prima build è perfetta per giocare in Full HD ad alte prestazioni. La base è costituita da un processore Intel Core i5-12400F e una GPU NVIDIA RTX 3060 Ti custom a marchio Zotac. Il resto della build è costruita intorno a questi componenti, con una scheda madre ASUS TUF Gaming H670-PRO WiFi D4, sul quale vanno montati il super veloce SSD SK hynix Platinum P41 (1 TB) e i due moduli RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX, per un totale di 16 GB di memoria a 3.200 MHz CL16. Per la parte esterna abbiamo scelto un case ATX MSI MAG VAMPIRIC 100R, abbastanza capiente e comodo anche per il cable management. Il processore può essere dissipato senza problemi dal sistema ad aria DeepCool AK400, mentre di tutto il comparto energetico si occupa l'alimentatore SPYCO Typhoon PS-551 da 550W, un modello economico ma affidabile. La spesa totale per questa build è pari a 909€ circa, davvero niente male se pensiamo alle performance potenziali. In alto trovate tutti i componenti di cui abbiamo parlato con i prezzi aggiornati: sono ovviamente tutti in offerta Prime Day, dunque acquistali al più presto per non perdere lo sconto.

PC gaming a meno di 2.000€

La seconda build PC gaming ha un costo più alto ma anche molti più cavalli nel motore. Il processore è un potente Intel Core i7-13700, che può essere raffreddato alla grande dal dissipatore MSI MAG CORELIQUID C360 (radiatore da 360 mm). La scheda madre è invece una MSI PRO Z790-P WIFI ATX, con supporto per le memorie DDR5 Corsair Vengeance RGB (6.000 MHz, CL 30), per un totale di 32 GB di RAM ad alta velocità, e per il velocissimo SSD Samsung 990 Pro da 2 TB, praticamente il migliore tra quelli con standard PCIe 4.0. Abbiamo scelto di inserire il tutto nel case Corsair 4000D Airflow, un modello che massimizza il passaggio dell'aria e fornisce tutto il necessario per il cable management. All'interno ci sono già due ventole da 120 mm, ma potete aggiungerne un'altra se volete ancora più airflow. Un altro prodotto Corsair è quello che si occupa di fornire energia: parliamo dell'alimentatore Corsair RM850X, con 850W di potenza e certificazione 80+ Gold. Infine, ecco arrivare la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, anche in questo caso in versione custom Zotac. Una GPU ancora tra le migliori sul mercato, ottima per giocare in Full HD e anche in QHD ad altissime prestazioni. Prezzo finale? Siamo a circa 1.746€, dunque ben al di sotto della soglia dei 2.000€. Questo vi permette di aggiungere anche qualche altro accessorio che potrebbe servirvi, come una scheda audio o qualche ventola in più.