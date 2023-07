Migliori offerte Prime Day 2023 sui proiettori

Se state cercando i migliori proiettori scontati per il Prime Day 2023 siete nel posto giusto. Qui sotto troverete una selezione con solo prodotti realmente in offerta, con un prezzo davvero conveniente rispetto a quello recente. Vi ricordiamo anche la pagina riassuntiva con tutte le migliori offerte Prime Day 2023 di elettronica di consumo, e in particolare la nostra selezione delle TOP 10 imperdibili. Per conoscere invece in diretta tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori proiettori Prime Day 2023

Samsung The Freestyle scontato a 439 euro

L'originale proiettore orientabile di Samsung è al miglior prezzo di sempre. Proietta fino a 100'' in full HD, si collega alla rete via Wi-Fi, ma ha anche un ingresso USB. Il suono è inoltre spaziale a 360°, in modo che ovunque voi siate possiate animare la serata in modo unico.

XGIMI MoGo 2 scontato a 299 euro

XGIMI non poteva mancare in questa rassegna, e in offerta troverete praticamente tutti i suoi proiettori, ma lo sconto non è uguale per tutti. MoGo 2 in particolare è uno dei più vantaggiosi. Si tratta di un modello portatile, a risoluzione HD, privo di correzione continua automatica del trapezio e della messa a fuoco, che invece troviamo nel modello Pro. Se non avete però eccessive pretese, la qualità è comunque buona per un uso domestico al buio, e la spesa è davvero ultra contenuta.

XGIMI Horizon scontato a 849 euro

Passiamo un po' da un estremo all'altro con Horizon, un interessantissimo proiettore full HD, dotato di un comparto audio decisamente superiore alla media, e di funzioni automatiche per la regolazione del trapezio e per l'auto posizionamento su teli, evitando da solo gli eventuali ostacoli. Anche in questo caso esiste una variante Pro in 4K, anch'essa scontata, sebbene il modello base lo sia un po' di più.