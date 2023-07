Migliori offerte Prime Day 2023 per la smart home

La casa smart (o casa domotica) è ormai a tutti gli effetti una realtà. Amazon è sicuramente un ottimo posto dove trovare prodotti per ampliare e migliorare la propria abitazione. In questo articolo trovate quindi tutte le migliori offerte del Prime Day per la smart home. Qui invece trovate tutte le migliori offerte Prime Day 2023 oppure in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori prodotti smart home Prime Day 2023

Amazon Echo Pop a 17€

Non potevamo che iniziare questa rassegna con il nuovissimo Echo Pop di Amazon. Lo smart speaker dell'azienda è infatti compatto, elegante e funziona molto bene. Il prezzo del Prime Day, come ovvio, è poi veramente stracciato, lasciarsi sfuggire un Echo Pop a poco più di 17€ è veramente una ottima cifra se volete provare Alexa per la prima volta o se volete aggiornare / espandere la propria smart home.

Switchbot Hub 2 a 59€

Abbiamo provato da pochissimo il primo hub Matter in circolazione. Se volete entrare in questo mondo e vi fa comodo un sensore di temperatura e umidità che possa fare anche da controller per il vostro condizionatore ecco da dove partire. La compatibilità con Matter è poi ovviamente un plus, ma i suoi pregi sono ovviamente anche altri.

Yi telecamera da esterno a 39€

Sconto esagerato per questa ottima telecamera da esterno di Yi. È ovviamente resistente secondo gli standard IP65, ha la visione notturna e una risoluzione Full HD. Può anche rilevare le persone e segnalarle tramite l'applicazione. Lo sconto, come detto, è poi consistente e se vi interessa un problema simile non ve lo dovreste lasciare sfuggire.

Tado climatizzazione intelligente V3+ a 59€

Il caldo è ormai ovunque. Se volete rendere smart il vostro condizionatore ecco il prodotto che cercavate. L'offerta per questo Tado Climatizzazione Smart V3+ è veramente eccezionale. È il prezzo più basso di sempre e include anche la base per tenerlo inclinato, comoda per garantire che il prodotto "veda" il climatizzatore. Potrete così programmare il vostro condizionatore affinché funzioni come e quando volete voi, adattandosi anche automaticamente alla vostra presenza o meno in casa.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro a 208€

È uno dei prodotti che più abbiamo apprezzato nella nostra smart home. Si tratta di una serratura smart che permette di dimenticarsi le chiavi, senza però rinunciare a nulla in termini di sicurezza. La versione 3.0 Pro è quella con il Wi-Fi integrato. Un'ottima soluzione che però ha un costo importante. Per questo lo sconto del Prime Day 2023 è da prendere al volo se si pensava di comprare questo prodotto.

Netatmo stazione meteo a 126€

La stazione meteo di Netatmo è uno dei quei prodotti intramontabili (noi la provammo nel 2015!). Se volete tenere traccia del meteo, anche poi integrando il tutto con vari accessori, questo kit di Netatmo è il punto da cui partire. Si tratta della stazione per la casa e di un prodotto aggiuntivo per l'esterno. La community poi è enorme e contribuirete ad arricchirla di ancora ulteriori dati.

Dreame L10s Pro a 399€

Questo Dreame L10S pro è uno dei migliori robot 2 in 1 (pulizia e lavaggio) al prezzo a cui viene venduto. Non solo è estremamente potente grazie ai 5.300 Pa di aspirazione, ma supporta anche la mappatura della casa in 3D e il lavaggio è tramite panni ruotanti, che imprimono quindi una forza sul pavimento e permettono quindi di offrire un lavaggio di tipo superiore.

Google Nest Themostat 3 a 199€

Un altro grande classico della smart home è il termostato. E se cercate qualcosa di davvero funzionale e soprattutto elegante la vostra ricerca è terminata. Questa è la terza generazione del termostato di Google che impara. Un bellissimo elemento di design scontato per il Prime Day. Il prezzo rimane alto, ma è un grande classico per i prodotti Google non ricevere molti sconti nell'arco della loro vita.

Meross lampada smart da comodino a 30€

Ottimo prezzo per la lampada da comodino smart di Meross. Si tratta di un prezzo di poco inferiore al suo minimo storico, ma rimane comunque una buona offerta. È un bell'elemento da arredo per il vostro comodino ed è controllabile da Google Home, Alexa e anche HomeKit.

Aqara rilevatore di presenza a 70€

Questo dispositivo di Aqara è il primo vero sensore di presenza. Si tratta infatti non del classico sensore di movimento ma di un vero e proprio sensore di presenza che sfrutta le onde millimetriche per rilevare la presenza di persone. Può anche rilevare una persona che cade in terra, diventando anche un ottimo salvavita.