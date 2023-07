Top 10 migliori offerte Prime Day 2023: solo prodotti imperdibili

In questo articolo trovate le 10 migliori offerte Prime Day 2023 in assoluto, selezionate accuratamente dal nostro team e costantemente aggiornate nel corso dell'intera durata della promozione. Avete tempo fino al 12 luglio per sfruttare gli sconti di Amazon Italia, validi in esclusiva per gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime. Abbiamo selezionato per voi prodotti tech di ogni tipologia, ma se non trovate quello che state cercando, vi ricordiamo che potete date un'occhiata anche alla selezione con tutte le migliori offerte Prime Day 2023. Per conoscere invece tutte le offerte lampo Prime Day e le altre promozioni in tempo reale, vi consigliamo caldamente di seguirci sul nostro canale Telegram delle offerte. Basta un clic sul pulsante a seguire! Canale Telegram Offerte

Top 10 Offerte Prime Day 2023

Apple iPhone 14 Pro scontato a 1.129 euro

Apple iPhone 14 Pro è uno dei protagonisti assoluti di questo Prime Day, bellissimo nella versione oro e scontatissimo su Amazon Italia. Il modello da 128 GB è oggi venduto e spedito da Amazon a ottimo prezzo. Non servono presentazioni, ma serve fare in fretta: prendetelo prima che finiscano le scorte!

Samsung Galaxy A54 scontato a 369 euro

Per chi è alla ricerca di un medio gamma Android dal costo accessibile ma completo in tutte le funzionalità, questo Samsung Galaxy A54 5G a questo prezzo è la soluzione definitiva. Nella fascia sotto ai 400€ domina incontrastato, visto che è sempre tra gli smartphone più venduti in assoluto. In questa versione c'è anche la cover trasparente inclusa in omaggio!

Apple AirPods 3 scontati a 159 euro

Gli auricolari true wireless Apple AirPods di terza generazione tornano in sconto a prezzo mai visto prima. Siamo al minimo storico assoluto per questo modello di ultima generazione, venduto e spedito direttamente da Amazon. Se avete un iPhone, un iPad o un MacBook, queste sono le cuffiette da prendere, con tutta la comodità delle funzionalità integrate nell'ecosistema Apple. Attenti che finiscono in fretta!

Redmi Buds 4 Lite scontati a 19 euro

I nuovi Redmi Buds 4 Lite sono invece una valida alternativa per chi vuole un paio di auricolari true wireless spendendo il meno possibile! Hanno una forma elegante e una custodia compatta. Supportano il Bluetooth 5.3 e la cancellazione del rumore. L'autonomia complessiva arriva a 20 ore e c'è anche il Fast Pair di Google. Cosa volete di più per questo prezzo così scontato?

Fire TV Stick 4K scontata a 25 euro

Fire TV Stick 4K è tra i migliori prodotti in assoluto di questo Prime Day 2023. Non l'abbiamo mai vista a prezzo così basso, siamo al minimo storico assoluto, e bisogna dire che a poco più di 25€ è un affare clamoroso! Supporta nativamente tutti i maggiori servizi streaming, riproduce video a risoluzione 4K e permette di aggiungere le funzioni smart a qualsiasi televisore, basta un ingresso HDMI. Da avere assolutamente!

Hisense TV QLED 4K 65" scontato a 589 euro

Questo elegantissimo televisore smart da 65" non vi farà solo fare bella figura con i vostri amici, ma vi permetterà anche di avere una visione piacevolissima grazie all'alta qualità del pannello. Parliamo ovviamente di Hisense 65A78GQ, uno smart TV con risoluzione 4K realizzato con tecnologia QLED. Supporta HDR Dolby Vision e audio Dolby Atmos, le connettività Wi-Fi e il Bluetooth, è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, ha tutto quello che potreste desiderare da un modello del genere.

PS5 + Final Fantasy XVI scontati a 549 euro

Sì, non state sognando. Per la prima volta in assoluto la PS5 è in sconto al Prime Day a un prezzo eccezionale! Questo bellissimo bundle include la Playstation 5 in versione Standard (con lettore ottico) e il nuovo gioco esclusivo Final Fantasy XVI, uscito da poche settimane sul mercato. Un'occasione unica per portarsi a casa la console next-gen di Sony, imperdibile con una promozione così conveniente.

Fujifilm X-T5 scontata a 1.699 euro

Lanciata da pochi mesi e già amatissima dai fotografi di tutto il mondo, la Fujifilm X-T5 è sicuramente una delle mirrorless da non perdere per questo Prime Day 2023. Un prodotto eccezionale dal punto di vista dell'hardware interno e dello stile, ha un sensore APS-C da 40 MP e può registrare video fino a risoluzione 6.2K con qualità elevatissima.

Apple MacBook Pro a 1.799 euro

Che prezzo per il potentissimo MacBook Pro 2021! Questa particolare versione monta un display da 16" con l'iconico notch sulla parte alta, un chip Apple M1 Pro con CPU 10 core e GPU 16 core, più 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Una macchina capace di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e dotata di tutte le funzionalità del sistema macOS di Apple. Lo sconto Prime Day è davvero clamoroso!

LEGO Orchidea scontato a 34 euro

Anche per questo Prime Day torna lo sconto per il bellissimo set LEGO 10311 Icons Orchidea, uno dei più desiderati dagli appassionati dei mattoncini. Facile da costruire e bellissimo per arredare la casa, oggi lo trovate a un prezzo molto abbordabile, il minimo storico assoluto su Amazon Italia.