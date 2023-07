Migliori offerte Prime Day 2023 sui TV

Se cercate una nuova TV siete nel posto giusto! In questa raccolta dei migliori televisori per il Prime Day 2023 troverete infatti solo TV davvero convenienti. Non perdetevi anche le altre raccolte che abbiamo fatto: le trovate nelle migliori offerte Prime Day 2023, in particolare la nostra selezione delle TOP 10. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: basta un clic sul bottone sottostante. Canale Telegram Offerte

Migliori TV Prime Day 2023

Hisense 40A4FG scontato a 229€

Saliamo un po' di polliciaggio, ma non troppo di prezzo, in modo che chi abbia più spazio a disposizione lo possa riempire senza spendere un patrimonio. Del resto, in senso generale, 40 pollici non sono poi tanti, e non ha senso investirci troppo. E anche in questo caso il prezzo è davvero buono, anche guardando la media degli ultimi mesi.

UE43AU7190UXZT scontato a 299 euro

Altro gradino in su con i pollici, per un modello che si spinge fino al 4K, forse un po' overkill su questo formato, e destinato quindi a chi pensi di usare molto questo televisore. Il prezzo però è ottimo, perché questa TV sotto i 300 euro è una cosa più unica che rara.

LG OLED C24LA a partire da 929 euro

Dedicati agli amanti degli OLED, questi 3 TV sono un vero affare, tutti al prezzo migliore di sempre. Si tratta di pannelli OLED evo Serie C2, cambia solo la diagonale, con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, per audio e video HDR alla massima qualità. In più gli ingressi HDMI sono di tipo 2.1, quindi perfetti per il gaming, e al riguardo c'è anche il supporto VRR.

TCL P639 a partire da 349 euro

Torniamo più con i piedi per terra, con una coppia di TCL che per qualità / prezzo è notevole. Stesso pannello, diagonale differente: entrambi 4K HDR, con audio dolby, modalità gaming, e compatibilità con Google Assistant e Alexa. Sono ovviamente schermi a 60Hz, di "qualità base", ma sono grandi e costano davvero poco. Dedicati quindi a chi voglia prima di tutto risparmiare, il che non è certo un male.

Samsung QE50QN94BATXZT scontato a 729 euro

Primo (e unico) Neo QLED di questa nostra raccolta. Si tratta della linea di Samsung con pannelli mini LED, in questo caso è un modello del 2022, quindi praticamente il fiore all'occhiello della sua produzione non-OLED, con luminosità elevatissima. E indovinate un po'? È il prezzo migliore di sempre.

Samsung The Frame 32'' scontato a 289 euro

Se volete una TV da arredo, questo The Frame da 32 pollici è il perfetto quadro da appendere al muro, al prezzo migliore di sempre. Ovviamente è piccolo, ma non è quello il punto: il suo schermo opaco in full HD si trasforma infatti in un dipinto quando non lo usate, e se riuscirete a nascondere bene il suo unico cavo di alimentazione avrete un'installazione senz'altro di impatto.

Hisense A78GQ scontato a 589 euro

Chiudiamo con un QLED molto invitante e dalle grandi dimensioni. Hisense offrono infatti un 4K con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, un pannello di buona qualità, e un ottimo prezzo. Dedicato a chi voglia una grande TV, con una bella resa dei colori e senza spese eccessive.