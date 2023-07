Migliori offerte per smartwatch e smartband del Prime Day 2023

Fra le categorie più interessanti in questo Prime Day 2023 c'è sicuramente quella dei wearable. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le migliori offerte scontate (per davvero) di smartwatch e smartband. Altrimenti trovate qui tutte le migliori offerte Prime Day 2023, mentre se invece non avete tempo c'è la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori smartwatch Prime Day 2023

Samsung Galaxy Watch 5 a 179€

Se avete uno smartphone Android questo Watch 5 è lo smartwatch che vi consiglieremmo senza battere ciglio. È elegante, ha un software molto fluido e soprattutto molto completo e ha un bel display. Il software è proprio Wear OS di Google con tutta la grande compatibilità offerta dallo stesso. Qui parliamo del modello da 40 mm, ma c'è anche Watch 5 da 44mm a 199€ e anche le due varianti LTE, rispettivamente standard da 40mm e Pro da 44mm a 349€.

Apple Watch SE Cellular (2a gen) a 307€

Se avete un iPhone e state considerando di acquistare uno smartwatch stareste sbagliando a non pensare di partire da qui, ovvero da Apple Watch SE di seconda generazione. Fa quasi tutto quello che fa la versione "standard" ma ad un prezzo inferiore. Qui vi abbiamo mostrato la versione da 40 millimetri. Ma attenzione perché è la variante Cellular, ovvero quella con connettività LTE per funzionare anche lontano dal vostro iPhone.

Amazfit Bip U a 33€

Il prezzo di questo smartwatch Amazfit è già molto basso ma con questo sconto del Prime Day Bip U è davvero irresistibile. È perfetto per tutte quelle persone che cercano un orologio "per contare i passi". In questo caso è anche impermeabile, traccia il sonno, l'attività fisica e mostra le notifiche del vostro smartphone.

Huawei Watch Fit 2 a 113€

Questo Fit 2 rientra nella categoria dei bracciali smart, ma in realtà il display è così grande che potrebbe tranquillamente essere considerato uno smartwatch. Fa parte infatti di una nuova categoria di prodotti lanciati dalle aziende di recente che fa sì che il classico smartband abbia uno schermo di dimensioni superiori. Questo Huawei Fit 2 integra anche il GPS, cosa per niente scontata considerando la dimensione ridotta.

Apple Watch 8 da 459€

Questo bellissimo Apple Watch 8 (RED) è sicuramente una delle offerte più ghiotte di questa selezione. Il prezzo è molto interessante, ma se volete qualcosa in più Watch 8 è disponibile scontato anche nella versione Cellular, ovvero con supporto per il 4G LTE. In quel caso è disponibile anche nel più piccolo taglio da 41mm a 515€, oppure Cellular da 45mm a 569€.

Huawei Watch GT 3 a 229€

Se volete un prodotto Huawei, che lavora molto bene nel mondo dei wearable, ma non volete un bracciale smart, ecco a voi Huawei Watch GT 3, uno degli smartwatch più di successo dell'azienda. Si tratta di un elegantissimo smartwatch circolare dall'ottimo display, con un eccellente autonomia e con una notevole precisione nel raccogliere i dati dell'attività fisica.

Garmin Venu SQ 2 a 209€

Questo smartwatch Garmin è forse uno dei prodotti più sottovalutati dal pubblico. Si tratta di uno smartwatch compatto, semplice ma completissimo. A partità di prezzo è indubbiamente uno degli smartwatch più completi in assoluto. È dotato di GPS, Garmin Pay per i pagamenti al polso e il supporto per i più famosi player musicali per avere la musica sempre al polso.

Amazfit T-Rex Pro a 119€

Se cercate uno smartwatch "rugged", ovvero resistente e pensato per gli sport all'aperto, questo Amazfit T-Rex Pro fa sicuramente al caso vostro. Non solo è molto robusto ma integra anche il GPS, oltre 100 modalità sportive e ha un ampio display AMOLED da ben 1,3".

OPPO Watch Free a 59€

OPPO Watch Free è un altro prodotto della categoria smartband, ma che ha un display abbastanza grande per poter tranquillamente essere confuso per uno smartwatch (qual è la differenza poi?). Se volete solo contare i passi e monitorare l'attività fisica, questo smartwatch fa al caso vostro. Costa molto poco e ha un'autonomia che arriva fino a due settimane.