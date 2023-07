Migliori offerte Prime Day 2023 di Xiaomi: smartphone, wearable e domotica ai migliori prezzi

Xiaomi è una delle aziende tech più versatili attualmente sul mercato: produce e distribuisce una grande quantità di prodotti tutti diversi tra loro, dagli smartphone, agli accessori. La cosa bella è che molti di loro sono protagonisti degli sconti del Prime Day 2023! Di conseguenza, abbiamo effettuato una attenta selezione delle migliori offerte Xiaomi, pronta per essere consultata in questo articolo. Qui invece trovate tutte le migliori offerte Prime Day 2023, insieme alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram: siamo già in 50.000, cosa state aspettando? Canale Telegram Offerte

Migliori Xiaomi Prime Day 2023

Xiaomi 13 Lite scontato a 338 euro

Finalmente diventa interessante il medio gamma Xiaomi, grazie all'offerta Prime Day 2023 che lo porta ad un prezzo mai visto prima, ben più basso rispetto all'ultimo minimo storico. Ha un display AMOLED da 6,55'' a 120 Hz e soprattutto un design di prim'ordine, con uno spessore di 7,23 mm e un peso di 171 g. A bordo c'è l'ottimo Snapdragon 7 Gen 1, quindi le prestazioni non mancano affatto.

Xiaomi 12 scontato a 449 euro

Il top di gamma dello scorso anno assume tutto un altro senso con l'offerta Prime Day 2023: la potenza dello Snapdragon 8 Gen 1 viene valorizzata da un'estetica e da un hardware di tutto rispetto, tutt'oggi ancora di altissima qualità.

POCO X5 scontato a 279 euro

POCO è la linea di smartphone campionessa del rapporto qualità-prezzo, e POCO X5 è uno dei più apprezzati del momento. Ha un display AMOLED Full HD+ a 120 Hz, SoC Snapdragon 695, tripla fotocamera posteriore con sensore da 48 MP e ricarica rapida a 33 W. Insomma, non gli manca nulla! Se desiderate più potenza ad un costo maggiore, il Prime Day 2023 mette in sconto anche POCO X5 Pro 5G.

Xiaomi 12 Pro scontato a 767 euro

A proposito di potenza: per chi non ama i compromessi, c'è Xiaomi 12 Pro al minimo storico assoluto durante questo Prime Day 2023. Un dispositivo completo e potente, dotato di un display AMOLED da 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Gen 1 e ricarica proprietaria super veloce da 120 W.

Redmi Buds 4 Lite scontato a 19 euro

I nuovi auricolari Bluetooth di Redmi crollano di prezzo e diventano automaticamente uno dei migliori affari per il Prime Day 2023. Hanno tante funzioni smart ed un design in stile AirPods.

Redmi Watch 3 scontato a 89 euro

Sconto al minimo storico per lo smartwatch di Redmi, dotato di schermo AMOLED da 1,75'' e molti sensori per controllare salute e allenamento. Ha una buona autonomia fino a 12 giorni e oltre 121 modalità di fitness! Se preferite il formato circolare, puntate al Xiaomi Mi Watch, disponibile in offerta allo stesso prezzo, mentre i più esigenti possono puntare allo Xiaomi Watch S1 Pro.

Xiaomi POCO Watch scontato a 44 euro

Se state cercando uno smartwatch che sappia fare tutto quello che di buono la tecnologia possa offrire senza dover spendere troppo, allora il POCO Watch è quello da comprare senza pensarci due volte.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus scontato a 199 euro

Torna al minimo storico anche questa scopa elettrica Xiaomi, una delle migliori della fascia sui 200€. Vanta il filtro HEPA integrato e autonomia fino a 60 minuti. In confezione trovate varie spazzole e accessori aggiuntivi, per un prodotto davvero completo. Avete più budget da spendere? Puntate alla Xiaomi Vacuum Cleaner G11.

Xiaomi Robot Vacuum S12 scontato a 249 euro

Xiaomi Robot Vacuum S12 è il recente robot dell'azienda che ha il merito di aver portato caratteristiche fino a poco tempo fa riservate ai modelli top in una fascia di prezzo molto più bassa. Per il Prime Day 2023, il prezzo è al minimo storico!

Purificatori, speaker e altri accessori

Ci sono tanti altri prodotti Xiaomi in offerta per la due giorni di sconti estivi Amazon. Qui sopra c'è una ricca scelta di accessori da non perdere!