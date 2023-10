Auricolari economici in offerta Prime Day di Ottobre: ecco quelli da comprare

La Festa delle Offerte Prime è appena iniziata e come consuetudine vi proponiamo delle selezioni curate a mano con i prodotti che secondo noi è davvero conveniente acquistare. In questo articolo parleremo di auricolari, con una particolare agli auricolari economici (diciamo entro i 50€, ma preferibilmente meno) che valgono la spesa. Se invece cercate modelli top di gamma, date un'occhiata a questo articolo con cuffie e auricolari con sconti più vantaggiosi, e ovviamente non dimenticate di la nostra selezione di offerte Prime Day di Ottobre 2023, con particolare attenzione alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

OPPO Enco Buds 2 scontati a 18,99 euro

Uno dei migliori modelli per rapporto qualità prezzo sono le OPPO Enco Buds 2: costano poco ma hanno Bluetooth 5.2, autonomia fino a 27 ore, resistenza agli schizzi (IPX4), riduzione del rumore in chiamata e anche gaming mode a bassa latenza.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite scontati a 15,90 euro

Prezzo bassissimo anche per gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, che nonostante il costo irrisorio offrono riduzione dei rumori, Bluetooth 5.3 con supporto a Google Fast Pair, resistenza a polvere e liquidi (IP54) e fino a 20 ore di autonomia.

Jabra Elite 3 Active scontati a 49 euro

Saliamo un po' di prezzo per i Jabra Elite 3 Active, che costano un po' di più degli altri modelli proposti qui, ma valgono decisamente il loro costo. Parliamo di auricolari con cancellazione attiva del rumore (ANC), resistenti a polvere e acqua (certificazione IP55), con Bluetooth 5.2 e supporto al codec aptX, e tutta la qualità sonora tipica di Jabra. Particolarmente indicati per chi cerca auricolari per fare anche attività sportiva, ma vanno benissimo anche per la vita di tutti i giorni.

SoundPEATS Q30 HD scontato a 30,90 euro

Per chi non va pazzo per i true wireless, magari perché teme di perdere gli auricolari, vi proponiamo anche un paio di cuffiette Bluetooth "alla vecchia maniera", col cavetto da far passare dietro la nuca. Questi di SoundPeats sono ottimi: hanno Bluetooth 5.0 con codec aptX-HD (quindi audio ad alta definizione), resistenza ai liquidi (certificazione IPX6) e autonomia di ben 13 ore.

Un altro paio di auricolari di OPPO, stavolta dedicati a chi preferisce cuffiette senza gommini: gli Enco Air2 sono leggerissimi e comodi alle orecchie, hanno riduzione del rumore, Bluetooth 5.2, fino a 24 ore di autonomia e resistenza agli schizzi d'acqua (con certificazione IPX4).

Anker Soundcore P20i scontati a 19,99 euro

I prodotti Soundcore (il brand audio di Anker) sono sempre una garanzia per rapporto qualità/prezzo e questi P20i non fanno eccezione: hanno driver da 10 mm con tecnologia BassUP, Bluetooth 5.3, resistenza agli schizzi (certificazione IPX5) e tantissime opzioni disponibili da app, da cui è possibile anche personalizzare il suono tramite equalizzatore.

Soundcore Life A1 scontati a 34,99 euro

Un altro ottimo modello di auricolari Soundcore, che consigliamo soprattutto (ma non solo) a chi cerca un paio di auricolari per allenarsi o andare a correre. Le alette interne li tengono ben fermi alle orecchie e la certificazione IPX7 garantisce un alto livello di impermeabilità. Ci sono tre modalità di equalizzazione (di cui una dedicata ai podcast) e autonomia complessiva di ben 35 ore.

JLab Go Air Pop scontati a 22,99 euro

I JLab Go Air Pop sono un'altra soluzione molto interessante per rapporto qualità/prezzo, soprattutto per chi cerca cuffiette adatte alle orecchie più piccole. Hanno Bluetooth 5.1, tre diversi profili di equalizzazione e autonomia fino a 32 ore.