Migliori offerte Prime Day Ottobre 2023 per Echo, Fire TV, Kindle e dispositivi Amazon

Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte Prime! Dal 10 al 11 ottobre 2023 troverete sconti pazzeschi per i migliori dispositivi Echo, Fire TV, Kindle e altri marchi Amazon, che abbiamo scelto e raccolto in questa selezione speciale. Attenzione perché gli sconti sono riservati solo ai clienti Prime.

Migliori Dispositivi Amazon Prime Day Ottobre 2023

Echo Smart Speaker

I nuovi smart speaker e smart display con Alexa della linea Echo sono in sconto ai minimi storici! Il piccolo Echo Pop costa solo 17€ in una qualsiasi delle colorazioni disponibili, ma anche Echo Dot 5 è acquistabile a costi bassissimi: potete scegliere tra versione con o senza orologio integrato. Se volete un audio di maggior qualità, trovate sconti niente male anche per Echo di 4a generazione (con lampadina smart in regalo) e il potente Echo Studio.

Echo Show Smart Display

Gli smart speaker della linea Echo Show sono tra i prodotti più interessanti in questi giorni, visti i prezzi molto ribassati. Il nuovo Echo Show 5 di ultima generazione è disponibile a meno di 60€, ma ci sono ottimi prezzi anche per il classico Echo Show 10 con schermo da 10" e per il bellissimo Echo Show 15 che si può montare a parete.

Nuovo Echo Auto

La nuova versione di Echo Auto è irresistibile a meno di 35€ su Amazon, che corrisponde al minimo storico assoluto per questo prodotto. Basta collegare l'accessorio ad una porta USB o all'accendisigari dell'auto per avere subito a disposizione tutte le funzionalità dell'assistente vocale Alexa, controllabile tramite comandi vocali mentre siete alla guida.

Fire TV

Sconto speciale per i prodotti della gamma Fire TV. Non solo trovate a metà prezzo la chiavetta HDMI Fire TV Stick a meno di 25€, ma c'è anche il potente Fire TV Cube con risoluzione 4K e speaker integrato. Inoltre, date un'occhiata anche al telecomando Pro per Fire TV, che ha un ottimo prezzo!

Kindle

Nuove offerte per tutti i Kindle su Amazon Italia. I prezzi non sono ai minimi storici ma i ribassi sono comunque molto convenienti! Ci sono sia il modello base a meno di 100€ che il Kindle Paperwhite a circa 135€, disponibile anche in versione Signature Edition. In più, se vi piace prendere appunti col pennino, non potete perdervi il nuovo Kindle Scribe.

Echo Buds

Doppio sconto da non perdere per gli auricolari true wireless di Amazon, i nuovi Echo Buds di 2a generazione. Sono in offerta sia in versione normale, con colorazione bianca, sia in configurazione con custodia che supporta la ricarica wireless. La particolarità di entrambi modelli è la compatibilità nativa con l'assistente vocale Alexa!

Domotica Amazon

Tra i tanti accessori domotici ai migliori prezzi su Amazon abbiamo selezionato per voi due accessori molto convenienti. Il primo è la Smart Plug, una presa intelligente controllabile da remoto con connettività Wi-Fi. Il secondo è invece il piccolo Amazon Smart Air Quality Monitor, che vi permette di controllare in tempo reale la qualità dell'aria in casa.

Router eero

Fatevi una bella rete mesh per la connettività casalinga! Con i router della gamma eero avete a disposizione tutte le tecnologie più moderne per gestire la rete Internet Wi-Fi e la domotica, visto che ogni router ha anche un hub Zigbee integrato. Il modello eero 6 singolo costa solo 79€, ma ci sono anche i kit da 3 pezzi a prezzi molto convenienti.

Blink

Domotica per tutte le tasche con i prodotti dell'ecosistema Blink, oggi a prezzi mai visti con le offerte del Prime Day di ottobre. Il bundle con la Blink Mini e la Blink Mini Pan-Tilt è sicuramente imperdibile a soli 49€, ma ci sono anche la videocamera di sicurezza Blink Outdoor e il citofono intelligente Blink Video Doorbell.

Ring

Se non vi piace l'ecosistema Blink, ci sono altri prodotti domotici a prezzi strepitosi, quelli a marchio Ring! A seguire trovate due videocamere di sorveglianza, la Ring Indoor Camera per interni e la Ring Floodlight Cam Wired Plus per l'esterno, ma attenzione anche al Ring Video Doorbell, un citofono smart di alta qualità.

Ring Intercom

Nuovi sconti per il Ring Intercom di Amazon, che si può acquistare ai migliori prezzi di sempre e con alcuni speciali regali in confezione: trovate i bundle con Echo Pop e Nuki Combo 3.0 a prezzi eccezionali!

Altre Offerte

