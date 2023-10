Le migliori Friggitrici ad Aria in offerta Prime Day Ottobre 2023

Avete finalmente deciso di comprare la vostra prima friggitrice ad aria? Sì, sono piccoli fornetti ventilati, ma sono tremendamente più veloci e in grado di restituire pietanze cotte in modo davvero speciale. Se la risposta alla domanda è affermativa, questa selezione delle migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023 dedicate appunto alle Friggitrici ad Aria è quella che fa per voi. E se volete ampliare i vostri orizzonti c'è anche la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata, dove trovate appunto le 10 offerte più golose di questa Festa delle Offerte Prime 2023. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori Friggitrici ad Aria Prime Day Ottobre 2023

Ariete Airy Fryer Compact scontata a 39€

Partiamo dalla più economica tra quelle in sconto oggi e domani per la Festa delle Offerte Prime. La Air Fryer Compact di Ariete ha un cestello da 2 litri e una potenza massima di 1000W, valori più bassi del solito, ma più che sufficienti se vivete da soli o se volete qualcosa per sfornare porzioni piccole o contorni per due persone. Perfetta anche per case piccole, visto che occupa meno spazio del solito.

Aigostar Hayden X scontata a 48€

Un vero affare: si tratta di una friggitrice piuttosto standard, con cestello da 4 litri, 60 minuti di cottura massima, 1500W di potenza. È però tra le poche a poter variare da un minimo di 40 a un massimo di 200, e per meno di 50€ è davvero, davvero difficile trovare di meglio.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL scontata a 79€

Se vi serve qualcosa di più ampio e al contempo volete affidarvi a marchi noti, preferibilmente senza spendere un capitale, vale la pena di prendere in considerazioni questo modello di Ariete scontato a 79€, disponibile addirittura in due colori. Non male anche il design, che si presta a essere esposto meglio di tanti altri modelli total black.

Ninja Friggitrice ad aria [AF100EU] scontata a 79€

Ninja è un marchio in cui forse siete già incappati se avete cercato in passato friggitrici ad aria su Amazon. Se cosi fosse, saprete anche che si tratta di prodotti solitamente molto costosi. Ecco, per questa due giorni di sconti potete portarvi a casa un'ottima friggitrice Ninja a 79€, dotata di cestello da 3,8 litri, potenza 1550W e display digitale.

Princess Friggitrice digitale 8l scontata a 85€

Princess è un marchio che potremmo quasi definire storico per quanto riguarda la categoria delle friggitrici ad aria. Questo modello costa abbastanza, ma vi "premia" con un super cestello da 8 litri. Ci vuole ovviamente un po' più di potenza (1.800W), ma da specifiche arrivate a cuocerci 2 chili di patate fritte contemporaneamente.

Hisense Friggitrice Ad Aria H06AFBS1S3 scontata a 89€

Il modello di Hisense ha tutto quello di cui si può aver bisogno: cestello più ampio della media (6,3 litri), display LED con comandi touch, 8 programmi di cottura e temperatura tra 80 e 200°. Il prezzo di listino forse è un po' alto, ma con la Feste delle Offerte Prime la comprate a 89€.

Moulinex EZ801810 Easy Fry & Grill XXL scontata a 99€

Questo modello di casa Moulinex di solito costa un sacco di soldi. Per la due giorni di offerte Prime la trovate a 99€. Cosa offre? Super cestello da 6,5 litri, un po' meno consumi delle altre (1.400W) e tutta la qualità di un marchio storico.

Philips Airfryer 3000 Serie XL scontata a 119€

Concludiamo con il modello più caro, che comunque grazie alla due giorni di promo Amazon è a un prezzo molto più basso del solito. Philips Airfryer 3000 Serie XL ha un cestello in grado di ospitare 1,2 kg di cibo, e vanta un ampio display touch con 7 programmi di cottura preimpostati. Potete anche scaricare l'app NutriU comprensiva di tante ricette pensate proprio per la friggitrice ad aria, ottimo se vi avvicinate per la prima volta a questo genere di elettrodomestici.