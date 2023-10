Migliori offerte Prime Day Ottobre 2023 sui Giochi da Tavolo!

Siete a caccia di Giochi da Tavolo per rimpolpare la vostra collezione? Allora questa selezione delle migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023 è quella che fa per voi. Non troverete solo grandi classici come Risiko e Monopoly, ma anche qualcosa di più elaborato. E se volete ampliare i vostri orizzonti c'è anche la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata, dove trovate appunto le 10 offerte più golose di questa Festa delle Offerte Prime 2023. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori Giochi da Tavolo Prime Day Ottobre 2023

7 Wonders Duel scontato a 19€

IL prezzo più basso risale a 57 mesi fa, di conseguenza possiamo anche farci andare bene quello corrente. 7 Wonders Duel è perfetto da giocare un po' ovunque, in camper, a casa, durante un pic-nic: rapide partite 1 vs. 1 della durata di una mezz'oretta, il tutto a base di strategia e mosse oculate proiettato in scenari storici.

Dune Imperium scontato a 38€

Per gli amanti degli strategici competitivi, Dune: Imperium ci proietta nella cornice di gioco dei romanzi di Herbert. Facile capire lo scopo se conoscete lo scenario: influenzare il destino dell'Impero e della produzione di Spezia creando alleanze, tradendole e usando quanto in vostro potere per dominare sugli altri e conquistare Dune.

L'Isola di Fuoco scontato a 32€

Una rivisitazione di un classico di tanti anni fa che a sua volta sta diventando un grande classico. La riedizione è stata finanziata su Kickstarter, e dopo qualche tempo è arrivato in vendita anche nei negozi. Super scenografico, i piccoli lo adoreranno e i grandi si sfideranno a colpi di massi sulla schiena. Venduto e spedito da Amazon non è mai stato venduto a un prezzo più basso di così.

Ticket To Ride scontato a 28€

L'edizione standard di un gioco che oramai è entrato nel cuore di milioni di acquirenti in tutto il mondo. Di stampo competitivo, è comunque piacevole da giocare in famiglia, visto il tema "tranquillo" e puramente gestionale. E c'è anche la versione per i più piccoli! Occhio al prezzo, davvero basso!

Unstable Unicorns scontato a 19€

Gli unicorni sono i vostri nuovi amici! Ma lo sono anche per gli altri giocatori. Che però vi sono nemici. Lo scopo? Creare un esercito di unicorni con cui sabotare i piani dei vostri avversari. Le regole sono lineari, ma le carte sono matte da legare, e gli effetti sul tavolo imprevedibili.

Betrayal at House on the Hill scontato a 26€

La nuova edizione (tutta in italiano) di un classico che vi proietterà verso nuove categorie di giochi da tavolo. Betrayal at House on the Hill inizialmente è un gioco cooperativo, dove tutti collaborano per orientarsi in 50 scenari alquanto inquietanti. Quello che non sanno è che uno di loro è un traditore!

BRIVIDO scontato a 22€

Chi non conosce BRIVIDO? Un gioco speciale, soprattutto per i più piccoli, che trasforma la scatola stessa in plancia di gioco tridimensionale. L'obiettivo è scappare dal castello, ma occhio alle trappole (e al fantasma in cima).

Monopoly Serie Rustica scontato a 19€

Direi che il gioco in questione non ha bisogno di grosse presentazioni. Se cercate però un'edizione speciale, pensata anche per resistere al lento incedere del tempo, allora la Serie Rustica in legno è quella che fa per voi.

Super Mario Pop-Up scontato a 18€

Conoscerete tutti il Pirata Pop-Up, il gioco da tavolo con il pirata che salta via se estraete la spada sbagliata. C'è anche la versione Super Mario, e invece della botte c'è il classico Tubo Verde. Comunque sono in sconto entrambe le versioni, così avete modo di scegliere.

Il Signore degli Anelli - Viaggi nella Terra di Mezzo scontato a 66€

Qui siamo in una categoria completamente diversa. Si tratta di un gioco cooperativo che fa uso di miniature e di ambientazioni variabili che si gioca con l'ausilio di un'app che fa un po' da "direttore dei lavori". Davvero evocativo, e ha il giusto di grado di sfida. Ci sono anche tante espansioni nel caso vi piacesse!