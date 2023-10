Migliori offerte Informatica del Prime Day Ottobre 2023: tutto per il PC gaming

Se volete aggiornare il vostro PC desktop o costruirne uno da zero, questa selezione delle migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023 per l'informatica è fatta proprio per voi! In questo articolo trovate i migliori componenti informatici tra quelli in sconto per la Festa delle Offerte Prime, con processori, schede video, case, alimentatori e tanto altro. La promozione è valida dal 10 al 11 ottobre 2023 solo per i clienti Prime, dunque non potete perdere l'occasione. E se volete altri consigli interessanti, vi consigliamo di spulciare anche la nostra selezione TOP 10 delle migliori offerte, sempre aggiornata con i prezzi più bassi. Inoltre, per conoscere tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale potete seguirci sul nostro canale Telegram. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori componenti PC Prime Day Ottobre 2023

MSI GeForce RTX 4080 scontata a 1319 euro

Una vera bomba questa MSI GeForce RTX 4080, versione personalizzata di una delle schede video NVIDIA più potenti sul mercato. Il prezzo non è per tutte le tasche ma lo sconto del 16% è molto aggressivo e la porta al minimo storico su Amazon. Imperdibile per chi vuole giocare in 4K ad altissimo refresh rate su tutti i giochi.

MSI Radeon RX 6650 XT scontata a 258 euro

Altra scheda video a marchio MSI ma della controparte AMD. La MSI Radeon RX 6650 XT è una GPU ottima per giocare in 1080p, dunque indicata per chi vuole assemblare una build di fascia economica. Il prezzo, infatti, è molto conveniente, poco più di 250€. Se poi volete ancora più potenza, c'è anche la MSI Radeon RX 6750 XT ad un prezzo superiore ma sempre in super ribasso.

Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 scontata a 274 euro

Il nome è lungo e complicato, Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 GAMING OC, ma la sostanza è che questa GPU è molto accattivante per chi vuole rinnovare il proprio PC. Non è tra le più recenti o tra le più potenti, ma supporta tutte le tecnologie NVIDIA come DLSS e Reflex.

Intel Core i5-12400 scontato a 177 euro

Miglior prezzo di sempre su Amazon per questo processore di fascia bassa. Parliamo di Intel Core i5-12400, una scelta niente male se volete risparmiare e avere comunque una buona potenza di calcolo. Tecnicamente si tratta di una CPU a 6 core con TDP a 65W. Può essere una buona scelta anche per il gaming a basso costo!

AMD Ryzen 7 5800X3D scontato a 369 euro

Che sconto per AMD Ryzen 7 5800X3D, il primo processore con la tecnologia 3D V-Cache, dunque ottimizzato per il gaming. Lo abbiamo testato con mano nella nostra recensione completa e, malgrado non sia passato un anno, possiamo dire che è ancora un'ottima CPU per la fascia media. La versione venduta da Amazon include anche il dissipatore a liquido MAG CORELIQUID C240. Se invece volete processori classici, ci sono tre modelli AMD della generazione Ryzen 5000 a prezzi mai visti prima: parliamo di AMD Ryzen 7 5800X (con MSI MAG Coreliquid C240 incluso), AMD Ryzen 9 5900X e AMD Ryzen 9 5950X.

ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO scontata a 585 euro

A proposito di processori AMD Ryzen, ecco una scheda madre fatta apposta per la nuova generazione di CPU della casa americana. Questa ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO è un prodotto di fascia alta, tra le migliori in assoluto tra quelle basate su chipset X670E. Supporta i processori AMD Ryzen serie 7000 e sarà compatibile anche con le future generazioni. Il prezzo non è alla portata di tutti ma è sicuramente un prodotto che regala grandi soddisfazioni: lo sconto del giorno è davvero interessante.

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 scontata a 289 euro

Passiamo al mondo delle schede madri per processori Intel con tre modelli ASUS molto convenienti, tutti compresi tra i 200€ e i 300€. Il più completo tra i tre è la ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4, scheda con ottimizzazioni gaming e supporto per le memorie DDR4. Se cercate qualcosa di più economico c'è anche la ASUS PRIME Z790-P WIFI D4, mentre per le build in dimensioni ridotte troviamo la ASUS PRIME Z790M-PLUS in formato micro ATX. Sono tutte schede compatibili con i processori Intel Core di 12a, 13a e 14a generazione (in arrivo a breve).

MSI Z790 GAMING PRO WIFI scontata a 219 euro

Nuovo minimo storico assoluto per il prezzo di questa scheda madre MSI Z790 GAMING PRO WIFI, compatibile con i processori Intel Core di 12a, 13a e 14a generazione (in arrivo a breve). Rispetto ai modelli ASUS, questo modello supporta le nuove memorie DDR5 e ha caratteristiche molto interessanti per il suo prezzo, compreso il supporto Bluetooth e Wi-Fi 6E.

ASUS ROG Strix B660-A scontata a 209 euro

Se volete una scheda madre compatibile con i processori Intel Core di 12a e 13a generazione ma dal costo più accessibile, ecco una bella ASUS ROG Strix B660-A Gaming WiFi a buon prezzo su Amazon. Il chipset è leggermente meno completo ma ci sono tutte le funzionalità più importanti, come supporto per RAM DDR5, slot PCI 5.0 e WiFi 6. La colorazione con accenti bianchi e argentati la rende anche bella da vedere.

MSI MAG B550 TOMAHAWK scontata a 139 euro

Spendete pochissimo con questa bella scheda madre MSI MAG B550 TOMAHAWK, compatibile con tutti i processori AMD Ryzen serie 3000 e 5000, dunque anche con quelli che trovate in sconto qualche sezione più su. Il formato è micro ATX, dunque è una scheda compatta che sta anche nei case di dimensioni ridotte. Supporta le memorie DDR4 e ha anche una parte con LED RGB personalizzabili.

Alimentatori PC

Date energia al vostro PC gaming con questi alimentatori di ultima generazione, tutti al minimo storico. Il Corsair RM850x SHIFT è il più particolare, perché ha un design completamente modulare con connettori sul fianco, ha capacità da 850W e supporta la certificazione 80 Plus Gold e gli standard ATX 3.0 e PCIe 5.0. Se poi avete bisogno di una maggior capacità, ci sono altri due modelli MSI da 1000W e ben 1300W (con certificazione 80 Plus Platinum).

Dissipatori e Ventole

Una valanga di soluzione per il raffreddamento a prezzo eccezionale per la Festa delle Offerte Prime. Non solo trovate l'ottimo dissipatore a liquido Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT che abbiamo recensito qualche mese fa nella nostra redazione, ma con lui ci sono sconti anche per MSI MAG CORELIQUID C360 e vari modelli Cooler Master. Inoltre, trovate anche diversi set di ventole RGB a cifre molto convenienti.

Case PC Desktop

Il case è probabilmente il componente meno importante a livello di prestazioni, ma è anche quello più determinante per lo stile della build. Per questo, non perdete l'occasione di acquistare un nuovo case a prezzo scontato con le offerte del Prime Day di ottobre, perché i prezzi sono strepitosi! Da segnalare subito l'ottimo NZXT H5 Flow, tra i migliori in assoluto nella categoria dei mid-tower compatti, ma ci sono anche altri modelli ASUS, MSI, Cooler Master e Mars Gaming a prezzi ridottissimi.



