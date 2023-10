Migliori Mouse e Tastiere in offerta Prime Day Ottobre 2023: gaming e produttività

Tra le migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023 ci sono anche quelle per i mouse e le tastiere: di seguito trovate la nostra selezione speciale, dove abbiamo cercato di scegliere non solo i migliori modelli, ma anche quelli che potessero soddisfare più esigenze possibili. Prima di buttarci nella mischia, vale la pena dare un'occhiata anche alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori Mouse e Tastiere Prime Day Ottobre 2023

Logitech Pebble Mouse Wireless scontato a 16 euro

Mouse piccolo e super portatile, perfetto da portare ovunque voi vogliate. Il design è davvero sottile e compatto, si può collegare via Bluetooth o ricevitore USB e la batteria dura 18 mesi con un utilizzo standard. I clic sono molto silenziosi, quindi lo potete pure usare in qualsiasi luogo senza disturbare i presenti.

Trust Verto Mouse Verticale Wireless scontato a 17 euro

Per chi è alla ricerca di mouse dall'impugnatura ergonomica, vi consigliamo questi due modelli di Trust. Il primo è un classico verticale, mentre l'altro gode di un design ancor più peculiare. Se volete spendere di più, c'è anche l'ottimo Logitech MX Master 2S in promozione, che è ottimo per la produttività, oltre ad essere molto comodo.

Logitech G305 LIGHTSPEED scontato a 27 euro

Leggero, potente e con 6 pulsanti programmabili, è uno dei migliori mouse a meno di 30€. È pensato per giocare, ma nulla vieta di utilizzarlo in altri contesti.

SteelSeries Rival 600 scontato a 36 euro

Mouse bello, prestante e personalizzabile, studiato per i gamer più esigenti. Ha una precisione elevatissima e integra un sistema di regolazione del peso, che permette di alleggerirlo o appesantirlo all'occorrenza.

Razer DeathAdder V2 scontato a 50 euro

Qui si va su un modello dall'estetica davvero curata, che strizza l'occhio all'universo di Halo. Per il resto è un ottimo mouse gaming, dotato di sensore ottico da ben 20.000 DPI. Super preciso e molto veloce, ha 8 pulsanti programmabili.

SteelSeries Aerox 5 scontato a 78 euro

Tra i mouse di fascia alta che vi consigliamo per questa Feste delle Offerte Prime c'è senza dubbio il SteelSeries Aerox 5, che non avevamo mai visto ad un prezzo così basso. Doppia modalità di connessione, ultra leggero (solo 74 grammi), resistenza all'acqua e ben 9 pulsanti per un mouse da gaming super completo. Attenzione, perché c'è anche il Logitech G PRO X SUPERLIGHT in offerta, un suo rivale.

Logitech K380 scontato a 26 euro

Torna finalmente in sconto questa tastiera multi-dispositivo! Compatta e leggera, funziona con qualsiasi sistema e prodotto: PC, notebook, smartphone, tablet, smart TV e molto altro. C'è anche la versione per Mac in promozione.

Fnatic STREAK65 scontato a 49 euro

Miglior prezzo di sempre per questa tastiera da gaming fatta apposta per i videogiochi frenetici e competitivi. Vanta gli ottimi switch SPEED a basso profilo ed un formato super compatto. Molto bello il sistema d'illuminazione LED RGB personalizzabile.

Logitech MX Keys Mini scontato a 61 euro

Fa davvero piacere vedere di nuovo in sconto la versione mini della miglior tastiera Logitech in commercio. L'erede della MX Keys si priva del tastierino numerico per fornire una scocca ancora più compatta e comoda. Questa è la variante per Mac, ma c'è anche l'edizione Windows in offerta.