Migliori portatili in offerta nel Prime Day Ottobre 2023

Migliori Notebook Prime Day Ottobre 2023

HP 15 a partire da 359 euro

Partiamo con un grande classico: un medio gamma di HP, fascia nella quale il produttore è sempre protagonista. Qui abbiamo un 15,6 pollici full HD con processore Intel Core i5-1235U, 8GB di RAM DDR4, e 512GB di SSD. Un notebook perfetto tutti gli utilizzi più comuni, e che dovrebbe garantire anche una buona autonomia, visto l'hardware in dotazione. Non ci giocherete quasi a nulla, ma se si tratta di navigare, lavorare con la suite Office e guardare contenuti multimediali non ci saranno problemi di alcun genere, e 499€ è un ottimo prezzo. Per chi volesse risparmiare ancora di più c'è la versione con Intel Core i3-1115G4 e 256 GB di SSD a soli 359€. Il prezzo è ottimo, anche in questo caso, ma il processore è meno potente e lo spazio archiviazione potrebbe non bastare a tutti alla lunga. Fate le vostre considerazioni, ma il modello sopra è senz'altro più universale.

HP Chromebook scontato a 229 euro

Per chi abbia esigenze più basilari di quelle descritte sopra, un Chromebook è sempre una buona strada per risparmiare. Ecco quindi che con questo 15'' HD (1.366 x 768 pixel) potrete spendere poco più di 200€ e avere comunque un computer adatto a navigare e non solo. Non aspettatevi però che sia un fulmine, perché i soli 128 GB di archiviazione disponibili sono di tipo eMMC, quindi le operazioni di I/O saranno piuttosto lente. Per di più potrete anche scegliere il colore che preferite.

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook scontato a 279 euro

Torniamo nel mondo dei Chromebook per segnalarvi questo convertibile che, rispetto al modello di prima, ha appunto il vantaggio di essere ruotante. Attenzione però allo storage, che scende ad appena 64 GB: Chrome OS è leggero e occupa poco, ma dovrete di certo avere un sistema di backup per poterlo usare a lungo o lo spazio di archiviazione sarà presto un problema.

MSI Katana GF66 scontato a 1049 euro

Un'alternativa ancor più economica al Legion 5 Pro di cui sopra può essere questo MSI Katana. Nel suo caso abbiamo un display da 15,6'' Full HD a 144Hz, inferiore quindi a quello scelto da Lenovo, un processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (la metà del Legion 5 Pro). La scheda grafica è la stessa: NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB GDDR6, quindi le prestazioni ludiche saranno praticamente identiche. Se potete rinunciare a 512 GB di archiviazione e al display superiore del modello di Lenovo, risparmierete 250€.

Acer Swift 3 scontato a 649 euro

Un compatto 14 pollici FHD IPS con processore Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM DDR4, e 512 GB di archiviazione SSD. Buono per lavorare e un po' anche per giocare, magari a qualche FPS con poche pretese.

Lenovo IdeaPad 3 a partire da 419 euro

Due ottimi IdeaPad 3 sono in offerta: stesso display, stessa RAM ma diverso processore e diverso spazio di archiviazione. Il più economico monta un Intel Core i5-1135G7, un processore piuttosto versatile, sia per il lavoro che per lo svago, l'altro adotta invece un AMD Ryzen 7 5700U, un po' più parsimonioso, e ha anche un SSD il doppio più capiente. La differenza di prezzo è quindi giusta: valutatela in rapporto alle vostre esigenze.

ASUS Vivobook 15 scontato a 499 euro

La fascia intorno ai 500 euro è particolarmente contesa, e questo portatile di ASUS ha tutte le carte in regola per farsi apprezzare. 15,6'' full HD con processore Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD PCIe. Il processore tende più all'autonomia che non alle prestazioni, che in ogni caso sono più che sufficienti per navigazione, office e multimedia.

Samsung Galaxy Book 3 scontato a 699 euro

Ottimo prezzo per l'elegante Galaxy Book 3, che non è solo un bel portatile, ma ha anche l'hardware che ti aspetteresti da un notebook di questa fascia. Schermo da 15,6'' FHD, processore Intel Core i5-1335U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Lavoro, studio e svago sono assicurati, incluso un minimo di svago con qualche gioco non troppo esigente.

ASUS TUF Gaming F15 a partire da 949 euro

Due ottime scelte gaming da parte di ASUS! Questi due TUF si differenziano infatti solo per la scheda grafica: GeForce RTX 4050 con 6 GB per il primo e RTX 4060 con 8 GB per il secondo. Il rapporto qualità / prezzo pende lievemente a favore del modello meno caro, ma la seconda GPU è chiaramente migliore, anche se non c'è certo un abisso. Molto buono anche il resto della scheda tecnica, con display da 15,6'' full HD a 144Hz, Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM e 512 GB SSD PCIE.

HP Victus 15 scontato a 729 euro

Buon prezzo per uno dei portatili gaming più economici che ci siano. 15,6'' FHD IPS 144Hz, Intel Core i5-12450H, RTX 3050 con 4 GB, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Non ci giocherete certo a Cyberpunk 2077 al massimo dettaglio, anzi dovrete scendere spesso a notevoli compromessi in termini di dettaglio, ma se lo confrontate con i notebook pari-prezzo ma senza grafica discreta non c'è proprio storia.