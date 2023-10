Migliori offerte Prime Day Ottobre 2023 su modem e router

Modem, router, ma anche powerline e repeater: tutto ciò che occorre per avere una buona connettività a internet lo trovate in questo articolo, ma ricordate anche tutte le migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023 e in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori modem / router Prime Day Ottobre 2023

Tenda Router 4G scontato a 59 euro

Dedicato a chi abbia bisogno di connettività in luoghi dove quella cablata non è disponibile, ecco un pratico router 4G da 300Mbps a un ottimo prezzo. Basta inserire la SIM nello slot in basso e il gioco è fatto: potete collegare fino a 32 dispositivi diversi. Ideale per una casa al mare o in viaggio, ma non solo.

TP-Link Range Extender scontato a 20 euro

Avete bisogno di aumentare la portata del vostro segnale Wi-Fi? Con questo pratico range-extender Wi-Fi ac avrete la massima resa con la minima spesa. La velocità massima è di 300 Mbps su reti a 2,4 GHz e di 867 Mbps a 5 GHz: basta collegarlo a una presa di corrente, premere il tasto WPS per accoppiarlo al router e il gioco è fatto. C'è anche una porta Ethernet per collegare eventuali PC o altri dispositivi vicini al massimo della velocità.

Fritz!Box 7530 scontato a 124 euro

Non poteva certo mancare un bel Fritz!Box, nello specifico il 7530, un modem / router Wi-Fi 6 fino a 2.400 Mbit da usare per connessioni ADSL e volendo anche fibra (assieme a un altro apparato).

FRITZ!Repeater 2400 scontato a 72 euro

Restiamo in casa AVM con un Repeater Wi-Fi ac, perfetto da abbinare al router qui sopra (ma non solo). 1.733 Mbit/s su reti a 5 GHz e 600 Mbit/s su quelle a 2,4 GHz sono le sue velocità massime, e in più c'è anche una porta Gigabit Ethernet da sfruttare al bisogno. Decisamente più potente della precedente soluzione di TP-Link, ma costa anche il triplo, quindi valutate bene se lo sfruttereste a pieno.

TP-Link Deco M4 WiFi Mesh scontato a 99 euro

Per chi abbia esigenze di coprire una grande area, ecco una soluzione mesh con 3 unità, perfetta per case/uffici su più livelli. Wi-Fi ac (867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2,4 GHz), possibilità di collegare fino a 100 dispositivi, 2 porte Gigabit Ethernet, per una copertura di 370 m² spendendo meno di 100 euro.

Saponetta 4G TP-Link scontata a 42 euro

Ecco una pratica saponetta 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La comodità di avere connessione ovunque, in un dispositivo compatto e portatile con batteria ricaricabile, supera però la mera velocità. E il prezzo è davvero basso.

FRITZ!Box 7510 scontato a 74 euro

Ritorniamo in casa FRITZ!Box con il 7510, un modem / router Wi-Fi 6 che arriva a 600 MBit/s a 2,4 GHz, ideale per connessioni ADSL, che può fare anche da centralino VoIP per telefoni analogici, DECT e IP. Un sistema più economico del precedente, adatto per l'utenza domestica.

D-Link router portatile scontato a 78 euro

Altro routerino portatile, questa volta 4G a 300 Mbps, con autonomia fino a 14 ore. Dedicato a chi voglia libertà e velocità allo stesso tempo, grazie alla rete Wi-Fi ac.

TP-Link Powerline scontato a 37 euro

Ecco un pratico kit powerline con velocità fino a 1 Gbps su porta Ethernet, ideale per collegare un desktop lontano dal router, per esempio.

TP-Link Ripetitore Mesh scontato a 59 euro

Chiudiamo con un range extender compatibile con reti mesh, pensato per coprire quelle aree della casa che sono più lontane dal router. Wi-Fi 6 ax a 1800Mbps, porta Gigabit Ethernet, massima compatibilità anche con dispositivi di terze parti.