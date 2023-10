Migliori offerte Prime Day Ottobre 2023 per la smart home

Le giornate di promozioni Amazon sono fra i migliori momenti per aggiornare la propria smart home. In questo articolo vi proponiamo tutti i migliori prodotti per la smart home in offerta alla Festa delle Offerte Prime 2023. Trovate qui invece le migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023, mentre se non avete tempo da perdere potete consultare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Miglior smart home Prime Day Ottobre 2023

C'è un'ampia selezione di dispositivi Alexa e Echo. Li trovate tutti a questo link, dove troverete anche altri dispositivi dei brand Amazon per la domotica: Migliori dispositivi Amazon / Echo per il Prime Day ottobre 2023

Coppia lampadine Philips Hue scontate a 52€

Ci sono tanti prodotti in offerta di Philips Hue, ma alla fine per molti le lampadine bianche smart dell'azienda sono il dispositivo più gettonato. E potrebbe essere anche un buon punto di partenza. In questo kit troviamo infatti anche il telecomando per il controllo manuale.

Tado° starter kit scontato a 99€

Con l'inverno che si avvicina se non avete ancora fatto diventare smart il vostro impianto di riscaldamento questo è il momento. Il kit Tado° è tutto quello che vi serve se l'impianto di riscaldamento che avete è termosingolo. Controllare il riscaldamento da remoto o in automatico è qualcosa da cui non si torna più indietro.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro scontato a 209€

Il sistema di apertura e chiusura smart del portone di Nuki è il più interessante sulla piazza. Questo sistema nella sua versione Pro non ha poi bisogno di un hub visto che sfrutta il Wi-Fi e il Bluetooth. Le sue batterie poi sono facilmente ricaricabili.

Google Nest Cam (a batteria) scontata a 149€

Se avete un sistema di telecamere o di domotica Google questa telecamera Nest a batteria potrebbe sicuramente ingolosirvi. Anche se non avete mai approcciato il sistema potrebbe essere questo il momento giusto. Il prezzo non è per tutti, ma è una delle migliori telecamere in uno degli ecosistemi più completi.

Nanoleaf Hexagon starter kit a 139€

Se volete illuminare i vostri ambienti in modo un po' più artistico, dovreste assolutamente partire da questo sistema Nanoleaf di illuminazione a pannelli esagonali componibili.

Dreame L10s Pro scontato a 379€

Lo sconto di questo robot Dreame L10s Pro, uno dei migliori che abbiamo provato in quella fascia di prezzo, lo rende incredibilmente ghiotto. Se non vi interessa la base di svuotamento e volete semplicemente uno dei migliori robot per la pulizia e il lavaggio in circolazione l'avete trovato.

Coppia prese smart italiane Meross scontate a 21€

Coppia di prese smart di tipo italiano. Non c'è molto altro da dire oltre al fatto che la comodità di non dover usare adattatori ripagherà lo sconto non certo da strapparsi i capelli.

Ezviz telecamera da esterno scontata a 89€

Se state cercando una buona telecamera Wi-Fi da esterno con visione a 360° e anche visione notturna potreste averl a trovata. Lo sconto è molto interessante e i prodotti Ezviz sono fra i più apprezzati su Amazon.

Arlo Ultra 2 scontata a 489€

Il prezzo di questo kit da due telecamere Arlo Ultra 2 non è certo popolare, ma si tratta al tempo stesso di uno dei sisteami di sicurezza smart più avanzati in circolazione. Sono anche dotate di base per poter funzionare al meglio e garantire anche un'ottima autonomia. Nel pacchetto è anche incluso il servizio premium (non obbligatorio) per 90 giorni.

Govee lampda da terra scontata a 69€

Se volete arredare la vostra casa con una lampada che faccia un po' di luce ambientale questa Govee potrebbe aver terminato la vostra ricerca. Il prezzo già basso rispetto ai concorrenti, oggi è ancora più conveniente.

Imou telecamera da esterno scontata a 39€

Soluzione super economica per chi vuole una buona telecamera da esterno, dotata di visione notturna e resistente alle intemperie.

Meross sensore perdita acqua scontato a 21€

Lo sconto non è enorme rispetto all'ultimo prezzo a cui veniva venduto ma fa sempre comodo avere un'ulteriore sconto sul miglior prezzo quando si tratta di piccoli accessori come questo sensore anti allagamento di Meross.

Google Learning Thermostat 3rd scontato a 199€

Torna anche per questo Prime Day una delle più interessanti conferme: il termostato smart di Google per controllare la vostra casa in modo praticamente automatico e tramite un prodotto che è anche di design.

Eufy security cam 2C scontata a 139€