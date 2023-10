I migliori smartphone in offerta al Prime Day Ottobre 2023

È partita la festa della offerte Prime e qui su smartworld troverete tutte le migliori offerte Prime Day di Ottobre 2023. Se non avete tempo per scavare in tutte le nostre selezioni potrete approfittare della nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Migliori smartphone Prime Day Ottobre 2023

Se state cercando smartphone economici (a meno di 200€) vi consigliamo di leggere la nostra guida specifica: Migliori smartphone Prime Day ottobre sotto i 200€

Google Pixel 7a scontato a 469 euro

Google Pixel 7a è veramente un ottimo smartphone. Si tratta dello smartphone più economico della lineup di Google. Non si può definire economico in assoluto ed è per questo che l'offerta per questo Prime Day di ottobre è ancora più ghiotta. È disponibile in varie colorazioni e si viene anche omaggiati di una apprezzata cover in silicone. Se cercate uno smartphone che faccia ottime foto, non costi tanto e abbia aggiornamenti a lungo l'avete trovato.

Honor 90 scontato a 449 euro

Honor 90 è uno dei migliori smartphone lanciati nel 2023. È un eccellente smartphone di fascia alta, dotato di schermo curvo a 120 Hz, una (davvero) ottima fotocamera da 200 megapixel e un'autonomia veramente sorprendente, nonostante lo smartphone sia sottile e leggero. Con lo sconto proposto per queste giornate di offerte non dovreste farvelo sfuggire.

Samsung Galaxy A54 scontato a 349 euro

Samsung offre ormai da molti anni ottime alternative per la fascia media e questo Galaxy A54 è ancora l'ennesima conferma. Fra le specifiche di rilievo sicuramente la fotocamera principale stabilizzata e l'impermeabilità. In più gli smartphone Samsung sono fra quelli che si aggiornano più a lungo e che ricevono più nuove funzionalità.

Redmi Note 11 Pro scontato a 229 euro

Redmi Note 11 Pro by Xiaomi è uno smartphone dello scorso anno, ma a questo prezzo è ancora validissimo. Ha un display da 120 Hz, una buona fotocamera da 108 megapixel e una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 67W.

Nothing Phone (1) scontato a 329 euro

Siamo felici di trovare questo Nothing Phone (1) nella lista delle offerte Amazon per le Feste delle offerte Prime. Questo perché ci ha permesso di includere in questa lista uno smartphone che potesse definirsi un po' diverso dalla massa. Il software super pulito e soprattutto il suo retro a led lo rendono infatti qualcosa di davvero distintivo rispetto ad una massa di smartphone che ormai si somigliano tutti molto.

Honor 90 Lite scontato a 229€

Purtroppo non abbiamo ancora trovato il tempo di recensirlo, ma questo Honor 90 Lite è davvero interessante. Al prezzo di questa promozione non dovreste farvelo sfuggire. Fotocamera da 100 megapixel, batteria da 4.500 mAh, peso molto contenuto e anche schermo a 90 Hz. Ma senza girarci intorno: sono i 256 GB che a questo prezzo stupiscono.

POCO X5 Pro scontato a 279€

Questo POCO X5 Pro è il prototipo del classico smartphone economico ma di qualità di Xiaomi. Parliamo per esempio di uno schermo AMOLED a 120 Hz, di un processore Snapdragon 778G e di una fotocamera da 108 megapixel. Come sempre POCO si distingue anche per la sua grande batteria (5.000 mAh) e per la ricarica rapida a 67W.

Motorola Edge 40 scontato a 329 euro

La serie Edge 40 di Motorola è una vera garanzia. Questo smartphone infatti è assolutamente un prodotto di qualità e lo diventa ancora di più con questo suo prezzo per la festa delle offerte Prime. Schermo a 144 Hz, buona fotocamera principale, ricarica rapida a 68W e poi un corpo sottile e leggero che è però anche impermeabile. Il software poi è pulito ed è dotato delle classiche funzionalità Motorola.

Google Pixel 7 scontato a 529 euro

Se volete un Pixel ma potete spendere qualcosa in più, in questi due giorni è scontato anche Pixel 7, comunque compatto, ma con una marcia in più, sopratutto dal punto di vista prestazionale. Il tutto con incluse anche un paio di cuffie true wireless Buds-A.

OPPO Reno10 scontato a 379 euro

Motorola Razr 40 scontato a 664€