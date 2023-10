Offerte TV Prime Day di Ottobre: i modelli da comprare

La Festa delle Offerte Prime è appena iniziata e come consuetudine vi proponiamo delle selezioni curate a mano con i prodotti che secondo noi è davvero conveniente acquistare. In questo articolo parleremo dei televisori, ma vi ricordiamo che abbiamo un'ampia rosa di offerte Prime Day di Ottobre 2023, in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. festa delle offerte prime

Offerte TV Prime Day Ottobre 2023

LG OLED evo C2 scontato a 1499 euro

Partiamo subito a bomba con un bel TV OLED di LG. Non è l'ultimissima generazione, ma più in basso di così il suo prezzo non è mai sceso, e poi parliamo di un 65'', quindi un televisore dalle dimensioni piuttosto importanti, e ottimo per il gaming, grazie anche alla porta HDMI 2.1 e al VRR.

Samsung The Frame 32'' scontato a 299 euro

Un Samsung The Frame da 32 pollici è la TV ideale per quelle stanze in cui la usereste poco, e quindi spazio alla sua modalità ambient che la rende un perfetto surrogato di un quadro. Il modello in questione è un full HD (con questa diagonale inutile andare oltre) a 50 Hz con display opaco, in modo da essere sempre ben visibile e da non produrre sfarfallii. È in vendita su Amazon da nemmeno un mese, e questo è il suo miglior prezzo.

TCL P639 a partire da 249 euro

Con la serie P639 TCL propone diversi modelli interessanti, come potete vedere dai box qui sopra. Il prezzo è davvero basso in tutti e tre i casi (un 75'' a meno di 700 euro non si vede tutti i giorni), ma ovviamente non parliamo di top di gamma, ma sono comunque televisori 4K HDR con Google TV, quindi più che capaci di intrattenervi con tutti i principali servizi di streaming.

Hisense HD 2023 a partire da 179 euro

Se volete il massimo del risparmio, sacrificando un po' di qualità, cosa c'è di meglio di due televisori a risoluzione HD nel 2023. Chiaramente nessuno dei due è tagliato per essere la TV principale di casa, ma in una cucina o in altra stanza dove la il televisore non sia il centro dell'attenzione di certo staranno bene, e vi faranno spendere poco.

LG NanoCell NANO76 2022 a partire da 349 euro

Due buone proposte a un buon prezzo. Entrambi questi televisori di LG montano infatti un pannello 4K e sono dotati di processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, e assistenti Google e Alexa, oltre che di un buon parco app per la multimedialità e lo streaming.

Hisense 40 Full HD scontato a 229 euro

Prezzaccio per questo televisore da 40 pollici full HD con OS Vidaa. Le finiture sono da TV economico, ma il pannello è ok per il prezzo che ha, e sicuramente noterete la differenza rispetto alla precedenti versioni HD, spendendo qualcosina di più.

Samsung QN90B a partire da 799 euro

Ecco uno dei best buy di questa rassegna! Un 55 Neo QLED, la serie di punta di Samsung, con retroilluminazione mini LED, per neri profondi e colori luminosi. Abbiamo messo anche l'85 pollici perché si trova al miglior prezzo di sempre, ma è chiaro che quest'ultimo sia solo per chi voglia fare un investimento parecchio importante.

Hisense 58A6FG scontato a 369 euro

È un formato un po' insolito quello di questa TV di Hisense: un 58'' 4K IPS con supporto HDR e Dolby Vision. Il prezzo è davvero molto buono, e con una spesa accessibile la TV principale di casa potrebbe essere già sistemata.

Samsung Crystal UHD 55 scontato a 659 euro

Una TV Samsung da 65 pollici a questo prezzo è senz'altro invitante. Chiaramente non si tratta di uno dei modelli di punta del produttore coreano, ma è comunque un modello recente, con software aggiornato, compatibilità SmartThings, telecomando a pannello solare e auto low latency mode per ridurre il ritardo nell'input dei giochi. Cerca insomma di accontentare un po' tutti, soprattutto chi guardi a dimensioni e portafoglio prima di tutto.

Hisense E63KT a partire da 349 euro

Parlando di TV dall'ottimo rapporto qualità / prezzo è impossibile non citare questi due modelli di Hisense. Entrambi impiegano pannelli 4K con HDR10+ e Dolby Vision, hanno il sistema smart TV Vidaa, il tuner digitale terreste integrato e sono compatibili con Alexa. A queste cifre è praticamente impossibile pretendere di più.

