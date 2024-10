Non ci avevi pensato, ma uno di questi prodotti a meno di 20€ ti serve di sicuro

Oggi e domani, ossia l'8 e 9 ottobre, sono i giorni della Festa delle offerte Prime: si tratta di due giorni di promozioni su Amazon riservate ai clienti Prime, durante i quali è possibile trovare decine di migliaia di prodotti a prezzo ridotto. Noi di SmartWorld abbiamo selezionato a mano le offerte migliori, che puoi trovare suddivise per categoria in questa pagina. E poi c'è sempre la nostra TOP 10, con le dieci migliori offerte in assoluto secondo noi. In questo articolo, però, non ci siamo concentrati su una tipologia specifica di prodotto, ma su prodotti economici: abbiamo dato un'occhiata ai migliori articolo con prezzo sotto i 20€, scegliendo quelli che secondo noi possono sempre servire. Offerte AmaZON prime day PRIME

Audio: auricolari e speaker economici

Se cerchi un paio di auricolari Bluetooth senza pretese, oppure degli speaker per PC solidi e funzionali, dai un'occhiata qui sotto. Se invece vuoi un po' più di scelta sulle cuffiette wireless, guarda cosa abbiamo selezionato nel nostro articolo dedicato.

Power bank e caricatori

Il Prime Day è sempre il momento giusto per acquistare un nuovo caricabatteria. Tra quelli più economici, abbiamo selezionato alcuni dei più validi, con supporto allo standard PD e con tecnologia GaN. E poi ci sono anche due power bank che costano poco e sono ok. Se cerchi più scelta, c'è sempre la nostra selezione di power bank in offerta.

Casa e domotica

Che si tratti di piccoli lavoretti domestici, di una prolunga per una presa o di una lampadina che si deve accendere con Alexa, qui trovate un po' di cose utili per la casa. E se non hai ancora un avvitatore, è proprio giunta l'ora di comprarne uno.

Giochi

Una selezione di giochi da tavola piccoli ed economici, ma molto divertenti. Qui ci sono i meno cari in assoluto, ma per una selezione più ampia c'è sempre la nostra selezione dei migliori giochi da tavolo in offerta al Prime Day di ottobre.

Consigli per non perdere le migliori offerte

