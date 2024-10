I prodotti più richiesti del primo giorno di Festa delle Offerte Prime

Ecco i primi dati per i bestseller del primo giorno di Prime Day di ottobre 2024. Scoprite i prodotti più acquistati dagli utenti in ogni categoria.

La Festa delle offerte Prime di ottobre 2024 – o chiamatela anche Prime Day d'autunno se preferite – ha già consentito a tantissimi clienti Prime di risparmiare sui propri acquisti. Dopo circa 17 ore dall'inizio della promozione, abbiamo già qualche dato molto interessante per capire quali sono stati i prodotti più richiesti in assoluto in questo primo giorno. Ecco dunque le liste divise in quattro categorie (tech, casa, beauty e fashion), con i bestseller di oggi! E se volete altri consigli utili, non vi perdete la nostra selezione TOP 10 delle migliori offerte. Offerte AmazoN PRIME DAY

Offerte tech

Offerte casa

Offerte beauty

Offerte fashion

Perché acquistare durante il Prime Day

Gli sconti per i prodotti di ogni genere sono sempre tra i migliori durante le promozioni speciali di Amazon, come questo Prime Day di ottobre 2024. Orientarsi tra le migliaia di offerte però non è semplice, perché ci sono davvero tante promozioni interessanti. Per non farsi scappare l'offerta giusta, è importante sapere due cose. Gli sconti sono esclusivi per gli abbonati al programma Amazon Prime;

per gli abbonati al programma Amazon Prime; La promozione durerà solo fino alle 23:59 del 9 ottobre 2024. Dunque non dimenticate di abbonarvi a Prime se non lo avete già fatto e, soprattutto, fate in fretta a procedere all'acquisto, perché i migliori prodotti in offerta di solito finiscono in poco tempo.

Consigli per non perdere le migliori offerte

