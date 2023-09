Offerte Amazon dal 11 al 17 settembre: prezzi mai visti per Galaxy Book 3 e domotica Philips

Tutti i migliori sconti tech da non perdere per questa settimana

Nuove Offerte - 11 settembre

Ampia selezione di prodotti in sconto per lunedì 11 settembre 2023, a cominciare dal luminosissimo Nothing Phone (1) disponibile in due versioni. I prezzi dei due monitor gaming Samsung Odyssey Neo G8 e Corsair XENEON Flex sono al minimo storico, ma non sottovalutate le offerte per la NVIDIA Shield e per la domotica a marchio TP-Link e Tado.

Offerte Ring con coupon

Sconto esclusivo per gli utenti Prime! Usando il codice sconto che trovate a seguire potete avere uno sconto immediato di ben 80€ sull'acquisto di una delle due versioni del citofono smart di Ring. RING80 Il codice va inserito al momento del pagamento su Amazon e si attiva immediatamente. Disponibile solo per pochi giorni, dunque fate in fretta!

Offerte Motorola

Migliori prezzi mai visti per gli smartphone Motorola su Amazon Italia! Ci sono i super economici Moto G32 e Moto G72, ma anche e soprattutto dei top gamma come Motorola Edge 40 e il pieghevole Motorola razr 40, compattissimo e versatile come pochi!

Offerte Samsung Galaxy Book

Il Samsung Galaxy Book 3 torna in sconto su Amazon ed è in ribasso a prezzi mai visti prima. Ci sono tre modelli al minimo storico assoluto: il modello base con processore Intel Core i5-1335U, il Galaxy Book 3 360 con processore Intel Core i5-1340P e schermo a 360° e il più potente di tutti, il Galaxy Book 3 Pro.

Offerte OPPO

Ottimi smartphone e non solo per le nuove offerte OPPO disponibili su Amazon. Nella lista in basso trovate alcuni dei prodotti più recenti come OPPO A57s e OPPO A78, l'elegantissimo OPPO Reno 10 ma anche gli auricolari OPPO Enco Air 3.

Offerte Philips Domotica

Fuoritutto Philips su Amazon con le nuove offerte per i robot aspirapolvere, i purificatori d'aria e le friggitrici elettriche. Se avete bisogno di un piccolo elettrodomestico smart per la casa e la cucina, ecco la promozione da non perdere.